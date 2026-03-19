Filme "Zico – O Samurai de Quintino" tem pré-estreia nesta sexta-feira (20) no Recife

Filme "Zico - O Samurai de Quintino" (Divulgação)

Nesta sexta-feira (20), Recife receberá a pré-estreia do filme “Zico – O Samurai de Quintino”. O evento começará às 19h, com o início da sessão ocorrendo às 20h no Cinemark RioMar Recife.

A pré-estreia contará com a ilustre presença do ex-jogador Zico, que prestigiará o lançamento do documentário sobre a sua vida e carreira.



Um olhar original sobre a vida e a carreira de Arthur Antunes Coimbra, Zico, o Samurai de Quintino investiga em diversas dimensões a personalidade única de um maiores jogadores da história do futebol. Navegando pelo arquivo pessoal do craque - até então inédito para o público -, o filme costura histórias e personagens de sua trajetória de ídolo no Flamengo, na Seleção e no Japão.

Com a participação de Ronaldo Fenômeno, Maestro Júnior, amigos e família, a descoberta de sua intimidade nos leva a um encontro surpreendente com o Spirit of Zico: uma identidade tão fascinante quanto paradoxal, forjada no subúrbio do Rio de Janeiro, mas com valores e uma disciplina que só os japoneses entenderiam perfeitamente no seu recomeço do outro lado do mundo.

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