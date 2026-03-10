Cruzeiro ironiza ação do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada após final do Mineiro

Cruzeiro brinca com ação judicial do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada: 'Não me processem'

Raposão da Madrugada, provocação do Cruzeiro para o Atlético-MG (Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro utilizou as redes sociais para ironizar a ação judicial movida pelo Clube Atlético-MG contra o tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada, do Recife. A publicação foi feita na segunda-feira (9), um dia após a final do Campeonato Mineiro - decisão marcada por brigas e confusões.

Na postagem, o clube mineiro divulgou uma arte do mascote Raposão em versão carnavalesca, batizado de “Raposão da Madrugada”. Na legenda, o Cruzeiro brincou com a situação e escreveu: “Não me processem, por favor!”, em referência ao processo movido pelo rival mineiro.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

A provocação acontece em meio à disputa judicial envolvendo o Atlético-MG e o bloco pernambucano. O clube alvinegro entrou na Justiça para impedir o uso da marca “Galo Folia”, alegando violação de direitos de propriedade industrial, já que o Galo é o mascote oficial da equipe.



Em primeira decisão, a Justiça Federal negou o pedido do Atlético-MG. O clube, no entanto, recorreu da decisão e mantém a tentativa de barrar o uso da expressão ligada ao bloco.

