Cruzeiro ironiza ação do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada após final do Mineiro

Cruzeiro brinca com ação judicial do Atlético-MG contra o Galo da Madrugada: 'Não me processem'
Publicado: 10/03/2026 às 09:49
Raposão da Madrugada, provocação do Cruzeiro para o Atlético-MG (Divulgação/Cruzeiro)
O Cruzeiro utilizou as redes sociais para ironizar a ação judicial movida pelo Clube Atlético-MG contra o tradicional bloco carnavalesco Galo da Madrugada, do Recife. A publicação foi feita na segunda-feira (9), um dia após a final do Campeonato Mineiro - decisão marcada por brigas e confusões.
A provocação acontece em meio à disputa judicial envolvendo o Atlético-MG e o bloco pernambucano. O clube alvinegro entrou na Justiça para impedir o uso da marca “Galo Folia”, alegando violação de direitos de propriedade industrial, já que o Galo é o mascote oficial da equipe.
Em primeira decisão, a Justiça Federal negou o pedido do Atlético-MG. O clube, no entanto, recorreu da decisão e mantém a tentativa de barrar o uso da expressão ligada ao bloco.
Não me processem, por favor! pic.twitter.com/MfVsf3glop— Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) March 9, 2026