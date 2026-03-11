Bahia x Vitória: veja onde assistir, horário e escalações para partida do Brasileirão

Após a final do Campeonato Baiano, Bahia e Vitória disputam o Ba-Vi 507 nesta quarta-feira (11)

Partida Bahia x Vitória no Campeonato Baiano (Rafael Rodrigues/EC Bahia)

Bahia e Vitória reeditam no Brasileirão a decisão do Campeonato Baiano, que teve o tricolor como campeão. A revanche para os rubro-negros acontecerá nesta quarta-feira, às 20 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela quinta rodada. Este será o clássico Ba-Vi 507. A partida terá transmissão exclusiva do Premiere.

O Bahia vive melhor momento. O time comandado por Rogério Ceni ocupa a quarta posição da Série A, com sete pontos, após duas vitórias e um empate nas primeiras rodadas.

Já o Vitória tenta se recuperar na competição. O Leão da Barra aparece na 15ª colocação, com três pontos, e chega pressionado após duas derrotas seguidas, contra Flamengo e Palmeiras.

Nos dois confrontos deste ano, ambos pelo Campeonato Baiano, o Bahia levou a melhor: 1 a 0 no dia 25 de janeiro e depois o triunfo na final, por 2 a 1.

Do lado do Bahia, o experiente meia Everton Ribeiro saiu de campo machucado, ao ser substituído por Rodrigo Nestor, já nos acréscimos do resultado positivo, que garantiu o título.

O meia sentiu dores na coxa direita e passou por exame, na última segunda-feira, para saber se poderia entrar em campo no clássico. O diagnóstico ainda não saiu, mas é pequena a possibilidade de o camisa 10 disputar o Ba-Vi 507.

Do outro lado, a volta de Caíque Gonçalves é o principal destaque do Vitória. O próprio técnico Jair Ventura chegou a lamentar a expulsão que havia tirado o volante do Ba-Vi decisivo do Estadual. De acordo com o treinador, o meio-campista é o único atleta com características de camisa 5 entre os meio-campistas de vermelho e preto.

No clássico do último sábado, Edenilson foi a escolha do treinador para fazer a função de Caíque Gonçalves. O atleta da base é volante de origem, mas atualmente tem treinado e jogado como zagueiro. Os outros dois jogadores que são novidade são os atacantes Diego Tarzia e Anderson Pato, mas com chances remotas de pintarem no time titular.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nico Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro); Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Edu, Neris e Ramon; Baralhas, Martínez, Matheuzinho e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

TRANSMISSÃO - Premiere.

