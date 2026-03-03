Bap explica demissão de Filipe Luís do Flamengo: 'Quando pegar um trem errado, desça na 1ª estação'

O presidente do Flamengo comentou as razões de ter demitido o técnico, em áudio enviado a um benemérito do clube e vazado após circular por grupos de dirigentes rubro-negros

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo (Paula Reis / Flamengo)

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, comentou as razões de ter demitido o técnico Filipe Luís, em áudio enviado a um benemérito do clube e vazado após circular por grupos de dirigentes rubro-negros. Ele respondeu ao interlocutor qual seria o fator determinante para a demissão e nega que tenha sido uma negociação mantida pelo treinador com outro clube. Nomes não são citados, mas Filipe chegou a estar na mira do Chelsea, conforme informações divulgadas pelo jornal britânico Telegraph em janeiro.

"Isso aí que está sendo dito realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece não só com o Filipe mas com outros caras. A minha visão é a seguinte: Quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação possível e retornar", diz o dirigente.

"Meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nos desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, no conjunto das coisas que foram feitas, a gente não estava indo na direção que eu acho adequada para a instituição", concluído.

O Flamengo surpreendeu ao anunciar a demissão de Filipe Luís na madrugada desta terça-feira, 03. O desligamento aconteceu logo após o treinador conceder entrevista coletiva depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca.

Apesar da vaga na final do Estadual, Filipe Luís estava pressionado pelos maus resultados do time no início da temporada Em especial a perda dos títulos da Recopa Sul-Americana para o Lanús, com derrotas na Argentina (1 a 0) e no Maracanã (3 a 2), e da Supercopa Rei, em Brasília, com um revés de 2 a 0 diante do Corinthians.

Além de ter ficado sem os dois troféus, pesou contra ele o desempenho abaixo do esperado para um clube com o principal investimento da América do Sul. Em 15 partidas disputadas no ano, o time já soma sete derrotas - mais da metade do total de derrotas de toda a temporada passada, quando o Flamengo perdeu somente 11 vezes ao longo de todo 2025.

