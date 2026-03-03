Filipe Luís deixa o comando do Flamengo
Saída de Filipe Luís foi confirmada pelo Flamengo, através de nota publicada em seu site oficial, na madrugada desta terça-feira (3)
Publicado: 03/03/2026 às 07:28
Filipe Luís, técnico do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)
Filipe Luís não é mais técnico do Flamengo. A informação foi confirmada pelo clube carioca, através de nota publicada em seu site oficial, na madrugada desta terça-feira (3).
“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico)”, diz o comunicado.
“O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional”, acrescentou o time.
Filipe Luís ocupava o cargo desde outubro de 2024. Sob seu comando, o clube conquistou cinco títulos – Copa do Brasil 2024, Supercopa 2025, Carioca 2025, Libertadores 2025 e Brasileirão 2025 –, o consagrando como o segundo técnico mais vitorioso da história do time.
A saída do técnico foi anunciada poucas horas após uma vitória de 8 a 0 contra o Madureira, pela semifinal do Campeonato Carioca.