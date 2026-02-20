Neymar não descarta se aposentar no fim do ano

Neymar, que fez 34 anos recentemente, voltou aos gramados no domingo pelo Santos após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo

O atacante Neymar não descartou a possibilidade de se aposentar em dezembro, quando seu contrato com o Santos chega ao fim, mas mantém o foco na Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira.

Neymar, que fez 34 anos recentemente, voltou aos gramados no domingo pelo time alvinegro após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo no final do ano passado.

"Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira me aposentar. Vai ser do meu coração. É um dia de cada vez. Vamos pouco a pouco", disse o astro em entrevista à Cazé TV, divulgada na quinta-feira.

"Tem esse ano, que é muito importante não só para o Santos, mas para a seleção brasileira, com a Copa do Mundo e para mim também. É um desafio muito grande", acrescentou.

Neymar retornou aos gramados na goleada de 6 a 0 do Santos sobre o modesto Velo Clube, pelo Campeonato Paulista. Ele deu uma assistência.

"Eu queria voltar para ajudar meu time da melhor maneira possível, mas acabei segurando um pouco para voltar 100%. Sem dor, sem medo, sem nada", comentou o ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain.

"Eu fico feliz, fico tranquilo de ter voltado um pouco melhor do que eu estava antes. Óbvio que eu preciso adquirir ritmo de jogo", disse o craque.



Neymar ainda não foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti.

O italiano iniciou sua preparação para a Copa do Mundo em junho, visando o torneio que será realizado de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, Neymar disputou sua última partida, de um total de 128, em 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Neymar sofreu lesões recorrentes em 2025. Mesmo assim, foi crucial para ajudar o Santos a evitar o rebaixamento no Brasileirão, marcando oito gols e dando uma assistência em 20 jogos disputados no torneio.