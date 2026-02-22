'Não pode botar mulher para apitar', diz jogador do Bragantino após derrota para o São Paulo

Gustavo Marques, do Bragantino (Divulgação/Red Bull Bragantino)

Revoltado com a derrota por 2 a 1 do Red Bull Bragantino para o São Paulo, que culminou na eliminação do time do interior no Paulistão, o autor do gol Gustavo Marques disparou de forma agressiva contra a árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos.

"Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pelo gol. Acho que nossa equipe sempre lutou. A gente não deixou de lutar em nenhum jogo, desde o primeiro jogo contra o Noroeste... a gente pecou hoje, tenho certeza disso. A gente tem de levantar a cabeça. A gente sabe que em três dias a gente já tem outros jogos do Brasileiro", começou falando o defensor do Bragantino.

Em seguida, dirigiu-se diretamente à juíza, afirmando que o fato de ela ser mulher, não possuir a capacidade de apitar um jogo de semifinal do Paulistão. Além disso, segundo ele, a árbitra ainda teve uma atuação antiprofissional ao favorecer o clube do MorumBis.

"Mas, primeiramente eu quero falar da arbitragem. Porque não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians.. e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Eu acho que o São Paulo tem todo mérito, pela camisa, pela tradição que tem. Eu acho que ela puxou pra eles, porque independente da situação, o Red Bull é grande, mas pra ela o São Paulo foi melhor, foi maior."

"Eu acho que esse jogo é critério dela, porque ela não foi mulher. A gente trabalha todo dia, a gente deixa família em casa .. irmão, pai, mãe, esposa, todo mundo, pra ela vir e acabar com o sonho. Era o sonho da gente chegar na semi ou até na final, mas ela acabou com o nosso jogo."

"Eu acho que a Federação Paulista tem de olhar para os jogos deste tamanho e não colocar uma mulher. Com todo respeito às mulheres do mundo. Eu sou casado, eu tenho a minha mãe. Desculpa se eu estou falando alguma coisa para as mulheres, mas do tamanho dela eu não acho que ela tem a capacidade de apitar um jogo desse."

"A gente tem de levantar a cabeça, porque daqui a três dias a gente já joga outro jogo e é vida que segue."

Depois, perguntado pelo repórter da TNT Sports em campo sobre os erros de Daiane Caroline Muniz dos Santos, ele reafirmou as questões de gênero.

"Ela errou desde quando começou o jogo. O São Paulo já começou a segurar o jogo, e ela falava que o Cleiton segurava o jogo, que eu segurava o jogo... ela não teve critério para as duas equipes Eu acho que a Federação Paulista tem de olhar isso. Não porque o Red Bull é pequeno. O Red Bull é muito grande. E pode ter certeza que vamos fazer muita história esse ano", finalizou.

Eliminado do Paulistão, o Red Bull Bragantino agora volta suas atenções para o Brasileirão. O time encara o Athletico-PR em casa, na próxima quarta-feira.



O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida.



