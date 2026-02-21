Palmeiras x Capivariano: veja onde assistir, horário e escalações em duelo do Paulistão
Palmeiras e Capivariano duelam por vaga na semifinal do Paulistão
Publicado: 21/02/2026 às 18:27
Arena Barueri, casa do Palmeiras (Divulgação)
Em busca de mais uma semifinal de Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe o Capivariano neste sábado (21), às 20h30, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pela Record, CazéTV e HBO Max.
Do outro lado, o Capivariano vive momento histórico. De volta à elite estadual após uma década, o clube de Capivari disputa pela primeira vez as quartas de final do torneio e tenta surpreender um dos favoritos ao título. A equipe aposta na juventude do elenco e na experiência do goleiro Matheus Teixeira, revelado pelo próprio Palmeiras.
FICHA DO JOGO
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio e Allan; Flaco López e Vitor Roque.
CAPIVARIANO: Guilherme Nogueira, Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Tarcísio (Lucas Dias); Bruno Silva, Thiaguinho e Ravanelli (Cássio Gabriel); Carlos Eduardo, Baianinho e Vinicius Popó.