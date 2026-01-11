Corinthians faz acordo no STJD, evita portões fechados e terá parte da bilheteria retida

O Corinthians também cederá 15% da arrecadação do clássico contra o São Paulo, válido pela terceira rodada da fase de grupos do Estadual

Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Luiz Fernando Carrijo / Corinthians)

O Corinthians firmou acordo com o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para evitar a punição de portões fechados no jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, pelo Campeonato Paulista, mas a decisão terá impacto direto no caixa do clube. Como parte do acerto, o Timão aceitou repassar porcentagens da bilheteria de dois jogos, reduzindo a arrecadação em partidas disputadas na Neo Química Arena.

Pelo acordo, 30% da renda da partida contra a Ponte Preta será destinado ao STJD. Além disso, o Corinthians também cederá 15% da arrecadação do clássico contra o São Paulo, válido pela terceira rodada da fase de grupos do Estadual.

A sanção é consequência dos episódios registrados na final do Campeonato Paulista do ano passado, contra o Palmeiras, quando houve arremesso de objetos no gramado, uso de sinalizadores e lançamento de rojões durante os minutos finais da partida na Neo Química Arena.

Inicialmente, o clube havia sido punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) com a realização de partidas com portões fechados. A diretoria corintiana recorreu da decisão e, após negociação, conseguiu a reversão da medida esportiva em penalidade financeira, formalizada às vésperas da estreia no Estadual.

Com isso, o Corinthians poderá contar com a presença dos torcedores nas primeiras rodadas do Paulistão, mas terá parte da receita dos jogos comprometida como consequência do acordo firmado e absorve um impacto financeiro significativo em um momento de atenção às contas e de tentativa de reorganização do orçamento para a temporada.