Botafogo sofre transferban da Fifa e fica impedido de registrar atletas por três janelas

John Textor, acionista da SAF do Botafogo (Divulgação/BFR)

O Botafogo foi punido na noite desta terça-feira com um transferban e está impedido de registrar jogadores pelas próximas três janelas de transferências. A Fifa informou em seu site oficial que a punição começa a valer a partir desta quarta-feira.

O motivo da penalização é a falta de pagamento ao Atlanta United, dos Estados Unidos, na contratação do jogador argentino Thiago Almada. A transação ocorreu em julho de 2024. Diante desse fato, o clube norte-americano acionou a entidade máxima que comanda o futebol.

O clube carioca foi condenado a pagar o montante de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões) pela Corte Arbitral do Esporte e, assim, a decisão não cabe recurso.

De acordo com o site GE, após o acerto entre os clubes para sacramentar a transferência no valor de US$ 21 milhões ao Atlanta United, apenas duas parcelas do valor total foram quitadas.

O Botafogo alega que à época da negociação, o que ficou definido foi o pagamento do montante em quatro anos divididos em parcelas No entanto, o Atlanta apresentou documentos à Fifa dando conta de que a dívida deveria ser finalizada até 30 de junho de 2026.

Não há outra forma para a queda do transferban que não seja o pagamento da dívida. Assim, a diretoria do clube carioca vai precisar chegar a um acordo para sanar a pendência com o Atlanta United a fim de ter condições novamente de ser liberado para registrar jogadores.

Um dos pilares do elenco do Botafogo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024, o argentino de 24 anos foi emprestado ao Lyon. Atualmente, ele está atuando no futebol europeu e defende as cores do Atlético de Madrid.