Botafogo sofre transferban da Fifa e fica impedido de registrar atletas por três janelas
O clube carioca foi condenado a pagar o montante de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões)
Publicado: 31/12/2025 às 08:18
John Textor, acionista da SAF do Botafogo (Divulgação/BFR)
O Botafogo foi punido na noite desta terça-feira com um transferban e está impedido de registrar jogadores pelas próximas três janelas de transferências. A Fifa informou em seu site oficial que a punição começa a valer a partir desta quarta-feira.
O clube carioca foi condenado a pagar o montante de US$ 21 milhões (cerca de R$ 114 milhões) pela Corte Arbitral do Esporte e, assim, a decisão não cabe recurso.
De acordo com o site GE, após o acerto entre os clubes para sacramentar a transferência no valor de US$ 21 milhões ao Atlanta United, apenas duas parcelas do valor total foram quitadas.
O Botafogo alega que à época da negociação, o que ficou definido foi o pagamento do montante em quatro anos divididos em parcelas No entanto, o Atlanta apresentou documentos à Fifa dando conta de que a dívida deveria ser finalizada até 30 de junho de 2026.
Não há outra forma para a queda do transferban que não seja o pagamento da dívida. Assim, a diretoria do clube carioca vai precisar chegar a um acordo para sanar a pendência com o Atlanta United a fim de ter condições novamente de ser liberado para registrar jogadores.
Um dos pilares do elenco do Botafogo que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em 2024, o argentino de 24 anos foi emprestado ao Lyon. Atualmente, ele está atuando no futebol europeu e defende as cores do Atlético de Madrid.
Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada. As conversas foram pausadas… pic.twitter.com/ZVRb4tDYcR— Botafogo F.R. (@Botafogo) December 31, 2025