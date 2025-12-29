Flamengo é o melhor sul-americano em 2025; Palmeiras, Fluminense e Botafogo completam Top 4
Coincidentemente, todos esses clubes foram os representantes do Brasil no Mundial de Clubes no meio do ano
Publicado: 29/12/2025 às 19:08
Quatro times brasileiros aparecem no topo da lista da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) de melhores sul-americanos de 2025. Flamengo é o líder, seguido por Palmeiras, Fluminense e Botafogo. Coincidentemente, todos esses clubes foram os representantes do Brasil no Mundial de Clubes no meio do ano.
O Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão neste ano, lidera o ranking com 400 pontos. Logo atrás aparece o Palmeiras, vice-campeão continental, com 378 pontos, seguido por Fluminense, semifinalista do Mundial de Clubes, com 314, e Botafogo, com 264 pontos.
Vale ressaltar que Flamengo, Palmeiras e Fluminense são os brasileiros mais bem colocados no ranking mundial. O time rubro-negro é o oitavo colocado, enquanto a equipe alviverde é a nona e o clube tricolor é o 14º.
Além disso, o Atlético-MG também aparece na lista de melhores sul-americanos, na oitava posição, com 216 pontos. O Racing é o melhor time estrangeiro, na quinta posição, com 234 pontos.
Segundo o IFFHS, o ranking de clubes é atualizado a cada mês, sendo que a pontuação é calculada a partir das competições internacionais e nacionais, cada uma com peso e relevância diferente, entre os dias 1º de dezembro de 2024 e 30 de novembro de 2025.
O júri que elege os melhores times da América do Sul é composto por jornalistas esportivos e especialistas em futebol de 120 países, de todos os continentes. Esta eleição acontece desde 1987.
VEJA A LISTA DE MELHORES SUL-AMERICANOS DE 2025:
1.º - Flamengo (Brasil) - 400 pontos
2.º - Palmeiras (Brasil) - 378 pontos
3.º - Fluminense (Brasil) - 314 pontos
4.º - Botafogo (Brasil) - 264 pontos
5.º - Racing (Argentina) - 234 pontos
6.º - Atlético Nacional (Colômbia) - 229,5 pontos
7.º - LDU (Equador) - 216,5 pontos
8.º - Atlético-MG (Brasil) - 216 pontos
9.º - River Plate (Argentina) - 210 pontos
10.º - Lanús (Argentina) - 208 pontos