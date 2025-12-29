Filipe Luís chega a acordo com Flamengo, encerra novela e renova contrato até 2027

Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo em setembro de 2024 após trabalhos bem sucedidos nos times sub-20 e sub-17

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

Depois de longa negociação, o Flamengo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato do técnico Filipe Luís. O treinador estendeu o vínculo por duas temporadas e fica no clube carioca até 2027.

"O desfecho positivo só foi possível porque havia, de ambas as partes, o desejo genuíno de continuidade do projeto, além da disposição conjunta para convergir interesses e construir um acordo equilibrado e sustentável, que atendesse aos anseios do técnico, mas também às políticas de governança do clube estabelecidas pelo Bap (Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo)", comentou José Boto, diretor executivo de futebol do clube.

As conversas pela renovação do contrato de Filipe Luís foram iniciadas ainda no primeiro semestre, antes do Mundial de Clubes da Fifa. Sem evolução, as tratativas entraram em modo de espera quando chegou a temporada chegou ao seu momento decisivo e foram retomadas nas últimas semanas.

Filipe Luís passou a ser representado pelo português Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, depois do início das negociações. A parte financeira foi o principal entrave pela renovação de contrato pois o empresário fez questão de valorizar o trabalho do treinador.

A primeira proposta do Flamengo foi considerada baixa pelo treinador e foi prontamente declinada. Jorge Mendes fez uma contraoferta, mas a diretoria rechaçou o acerto por considerar a pedida muito acima do valor oferecido.

Uma nova proposta foi colocada à mesa, com o salário mais próximo do que foi pedido, mas a demora na resposta de Filipe Luís fez o clube sondar o mercado em busca de um Plano B em meio à indefinição pela permanência do treinador.

Filipe Luís assumiu o comando técnico do Flamengo em setembro de 2024 após trabalhos bem sucedidos nos times sub-20 e sub-17 do clube. Em pouco mais de um ano, ele conquistou cinco troféus: Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2025), Campeonato Carioca (2025), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

