Galvão Bueno se pronuncia após passar o Natal internado e projeta retorno em fevereiro

Galvão Bueno, apresentador e narrador esportivo (Reprodução)

Galvão Bueno se pronunciou neste sábado após passar o Natal internado na Santa Casa de Londrina, no Paraná. O narrador esportivo, de 75 anos, explicou que precisou ser hospitalizado na véspera da data festiva após apresentar sintomas semelhantes aos de um quadro recente de pneumonia.

Em nota, a família e a assessoria informaram que Galvão deu entrada no hospital para avaliação médica, passou por exames e permaneceu em observação. Três dias depois, recebeu alta e seguirá o processo de recuperação em casa.

"Já estou em casa e vou explicar exatamente o que aconteceu", disse Galvão, em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, os sintomas remetiam à pneumonia viral que o levou a ficar internado por uma semana no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no fim de novembro.

O narrador explicou que, após a primeira internação, não respeitou o período adequado de repouso por conta da intensa rotina de trabalho, que incluiu transmissões, gravações, viagens e compromissos profissionais ligados à Copa do Mundo de 2026. "A pneumonia exige repouso, antibióticos e fisioterapia. Mas o trabalho não deixou", afirmou.

Após viajar para Londrina a fim de passar o Natal, Galvão voltou a se sentir mal e decidiu procurar atendimento médico. Liberado no sábado, ele afirmou que seguirá as orientações médicas, com uso de antibióticos até a próxima semana, além de um período de descanso e sessões de fisioterapia.

"Agora, sim, vou fazer esse repouso. Serão 15 dias de fisioterapia e, em fevereiro, estamos juntos", disse o narrador, que agradeceu as mensagens de apoio e afirmou estar confiante na recuperação.

Amigos, já tô em casa!! Obrigado por todas as msgs!! Bora curtir as férias!! 2026 vem aí!! pic.twitter.com/ujKmr4vHIn — Galvão Bueno (@galvaobueno) December 27, 2025

Veja a nota na íntegra:

"Meus amigos das redes sociais, meus milhões de amigos das redes sociais. E desta vez com muito mais gente, quero falar com muito mais pessoas, porque quero agradecer a todas as mensagens, a todas as orações, a toda torcida, a todo pensamento positivo.

Eu já estou em casa, já tive alta aqui na Santa Casa de Londrina e vou explicar exatamente o que aconteceu. A coisa de um mês, eu tive uma pneumonia viral. Me internei no Sírio-Libanês, em São Paulo, passei lá uma semana, saí de lá absolutamente perfeito Mas a pneumonia exige que você tenha um certo repouso e depois que tome os antibióticos, depois que cuide de tudo, né? E que faça a fisioterapia. Mas o trabalho não deixou. Essa minha maneira maluca de trabalhar... Então foram duas semanas de programas ao vivo, de transmissão de jogos de futebol, de gravações, de viagens, de reuniões, de preparar já a Copa do Mundo no SBT no próximo ano, de me despedir da Bandeirantes, de fazer as transmissões da decisão da Copa do Brasil na Amazon Prime.

Então, eu me senti bem ali, achei que estava tudo uma maravilha. Voltei para casa para o Natal e me senti mais ou menos como tinha me sentido antes. Então, fui para o hospital, fiz todos os exames, fiquei lá, hoje tive alta. Vou ainda tomar antibióticos até quarta-feira e agora, sim, estou de férias!

Então agora vou fazer esse repouso, 15 dias de fisioterapia e em fevereiro estamos juntos! Vamos 'simbora', o ano é forte, vem aí Copa do Mundo... é, tem Copa do Mundo, tem muita coisa para fazer!

Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Obrigado a Deus. Um beijo!"

