Morre Isabelle Marciniak, promessa da ginástica brasileira de apenas 18 anos

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. (Reprodução/Redes sociais)

A ginasta brasileira Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira, 24. A atleta foi vítima de câncer A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica em publicação nas redes sociais.

"Com muito pesar, a Federação Paranaense de Ginástica recebe a notícia do falecimento da ex-ginasta Isabelle Marciniak", disse a entidade.

"Isabelle fez parte da história do Clube Agir, onde construiu conquistas importantes e brilhou em Campeonatos Paranaense e Brasileiro. Entre seus últimos feitos, destaca-se o título de campeã com o trio adulto do Clube Agir, em 2023, resultado de seu comprometimento e espírito de equipe", afirmou a Federação.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos, colegas de equipe, treinadores e toda a comunidade da ginástica. Que sua história, sua paixão pelo esporte e sua lembrança sigam vivas como inspiração para todos que acreditam na ginástica como ferramenta de formação humana e transformação", completou.

Isabelle Marciniak nasceu em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Em 2021, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, levando o título no individual geral, além de vencer também no aparelho bola e ganhar a prata na fita. Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos.

O velório será realizado na capela do cemitério Jardim Independência, em Araucária, onde será também o sepultamento, nesta quinta-feira.