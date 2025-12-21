Qual o horário de Vasco x Corinthians na final da Copa do Brasil?

As equipes se enfrentam neste domingo (21), no Maracanã, valendo o título da competição

Troféu da Copa do Brasil (Rafael Ribeiro / CBF)

Corinthians e Vasco protagonizam neste domingo (21) a grande decisão da Copa do Brasil de 2025. Após o empate por 0 a 0 no jogo de ida na Neo Química Arena, os dois clubes se enfrentam em jogo de volta no Maracanã, valendo o título da competição nacional.

A bola rola às 18h deste domingo para a grande decisão. O horário, inclusive, passou por uma alteração pela CBF, já que estava originalmente marcado para às 18h30.

A torcida vascaína promete transformar o Maracanã em um verdadeiro caldeirão e esgotou todos os ingressos para a grande final. O torcedor corintiano também se fará presente no setor visitante no lendário estádio do Rio de Janeiro.

A final promete grande disputa nas arquibancadas e também dentro de campo. Com o empate na primeira partida, o campeão da Copa do Brasil segue ainda mais indefinido no duelos entre gigantes do futebol nacional. Em caso de igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

O grande campeão deste domingo ainda vai embolsar uma premiação de R$ 77.175.000. O vice-campeão, por sua vez, ficará com R$ 33.075.000. Quem apitará a partida será Wilton Pereira Sampaio, trazendo Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos como assistentes. O quarto árbitro será Paulo Cesar Zanovelli da Silva, enquanto o VAR fica a cargo de Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira.

