Vasco x Corinthians ao vivo na Final da Copa do Brasil: onde assistir, escalações e horário

Confira todos os detalhes do jogo deste domingo (21), que vale o título da Copa do Brasil 2025

Corinthians x Vasco, válido pela ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena (Matheus Lima/Vasco)

Depois do empate sem gols na Neo Química Arena, na última quarta-feira (17), o jogo da volta da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians ganha sensações ainda maiores de decisão. A bola rola neste domingo (21), às 18h, no Maracanã, para o segundo embate entre as duas equipes.

A partida terá transmissão na TV aberta, na TV fechada, no pay-per-view, no streaming e YouTube. O campeão da Copa do Brasil 2025 também carimba vaga direta na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. No caso de novo empate, o título será decidido na disputa de pênaltis.

O campeão da competição mata-mata da CBF ainda vai embolsar uma premiação de R$ 77.175.000. O vice-campeão ficará com R$ 33.075.000. Quem apita o jogo é Wilton Pereira Sampaio.

VASCO

Sem se intimidar em Itaquera e propondo seu jogo, agora o Vasco joga por uma vitória simples diante de sua torcida no Maracanã para conquistar o bicampeonato da Copa do Brasil. Campeão em 2011, o Gigante da Colina possui agora uma enorme chance de encerrar 2025 com um título importante na temporada e também na história do clube.

Na caminhada rumo a um possível título neste domingo, o Vasco passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR, CSA, Botafogo e Fluminense. Ainda na tarde de quarta-feira (17), o clube já havia anunciado que todos os ingressos de mandante tinham sido vendidos no Maracanã.

CORINTHIANS

O Corinthians vai precisar dar uma boa resposta dentro de campo após deixar escapar a chance de sair na frente na decisão da Copa do Brasil. Jogando em casa, o Timão não conseguiu furar a defesa cruzmaltina e recebeu a bronca da torcida, que sonha com mais um título da Copa do Brasil.

O Alvinegro buscará o tetracampeonato da competição, após levantar a taça nos anos de 1995, 2002 e 2009. Todos os ingressos destinados à Fiel Torcida foram vendidos. A carga destinada à torcida visitante no Maracanã será de 4 mil ingressos, mas o Corinthians, que controla a distribuição, não divulgou a quantidade que foi posta à venda.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

ONDE ASSISTIR VASCO X CORINTHIANS

O duelo Vasco x Corinthians, neste domingo (21), às 18h (de Brasília), pela volta da grande final da Copa do Brasil, terá transmissão da Globo (TV aberta), da SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), Prime Video (streaming) e getv (YouTube).

