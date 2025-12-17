Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo na final da Copa do Brasil 2025
Publicado: 17/12/2025 às 16:08
Veja onde assistir Corinthians x Vasco na Final da Copa do Brasil 2025 nesta quarta-feira (17) na Neo Química Arena, em São Paulo.
O jogo é válido pela partida de ida da final, sendo o confronto de volta disputado no Maracanã, no próximo domingo (21).
Horário de Corinthians x Vasco na Final da Copa do Brasil
A partida começa às 21h30 (horário de Brasília).
Onde assistir Corinthians x Vasco ao vivo na Final da Copa do Brasil
- Globo (TV aberta)
- Sportv (TV fechada)
- Premiere (pay-per-view)
- GETV (YouTube assista clicando aqui ou no player abaixo)
- Prime Video (streaming)
Caminho do Corinthians para a final
- 3ª rodada da Copa do Brasil: Corinthians venceu o Novorizontino por 2 a 0;
- Oitavas de Final: Venceu o Palmeiras por 3 a 0 no clássico Derby;
- Quartas de Final: Eliminou o Athletico-PR com uma vitória por 3 a 0.
- Semifinal: Superou o Cruzeiro em uma decisão emocionante. Após empate, o Corinthians venceu nos pênaltis por 5 a 4, carimbando a vaga para a final.
Caminho do Vasco para a final
- 1ª rodada: União Rondonópolis 0 x 3 Vasco;
- 2ª rodada: Nova Iguaçu 0 x 3 Vasco
- 3ª rodada: Vasco 2 x 2 Operário-PR (7 x 6 nos pênaltis)
- Oitavas de Final: Vasco 3 x 1 CSA;
- Quartas de Final: Eliminou o Botafogo nos pênaltis (5 a 3) após empate por 2 a 2 no tempo normal.
- Semifinal: Despachou o Fluminense em mais uma decisão por pênaltis (4 a 3), após novo empate por 2 a 2, garantindo o direito de decidir o título nacional.
Prováveis escalações de Corinthians e Vasco
- CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
- VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
ACOMPANHE VASCO X CORINTHIANS EM TEMPO REAL