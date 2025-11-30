Filipe Luís entra em seleto grupo de campeões da Libertadores como jogador e treinador

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Filipe Luís agora faz parte de um seleto grupo de campeões da Copa Libertadores da América como jogador e treinador. O Flamengo, comandado por ele, conquistou o tetracampeonato da competição continental ao vencer o Palmeiras no sábado por 1 a 0, em Lima, no Peru.

Filipe Luís é o nono a levantar o troféu da Copa Libertadores da América como atleta e técnico. Como jogador, ele foi campeão pelo Flamengo em 2019 e 2022. Antes dele, entraram no seleto grupo: Humberto Maschio, Roberto Ferreiro, Luis Cubilla, Juan Martin Mujica, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido, Marcelo Gallardo e Renato Gaúcho.

O jovem comandante rubro-negro é, portanto, o segundo brasileiro a alcançar o feito. Renato Gaúcho também foi campeão como jogador e como técnico pelo Grêmio, em 1983 e 2017, respectivamente. O treinador do Flamengo, de 40 anos, é quem conseguiu a marca em menor intervalo de tempo. Foram três anos entre a última conquista como jogador e a primeira como técnico

"Foi muito difícil chegar até aqui", disse Filipe Luís. "Foram muitos esforços da equipe, individuais e coletivos. Muitos sacrifícios por parte dos jogadores. E conseguimos. Conseguimos nosso grande objetivo. Estou ainda sem assimilar tudo que aconteceu hoje. Foram momentos de muita tensão essa semana. Mas se você me perguntar se eu esperava, é claro que eu esperava", acrescentou.

