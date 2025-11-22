Com três vagas na Primeira Divisão em disputa, última rodada da Série B acontece neste domingo (23)

38ª rodada da Segunda Divisão definirá três classificados para a Série A e o último clube rebaixado à Série C

Última rodada da Série B acontece neste domingo (23) (José Tramontin/athletico.com.br, Celso da Luz/Criciúma E.C e Rosiron Rodrigues / Goiás EC)

Neste domingo (23) acontece os principais jogos da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com oito jogos simultâneos às 16h30, a 38ª rodada definirá as três últimas vagas para a Série A e o último rebaixado para a Série C do Brasileiro. Com Náutico e Sport confirmados na Série B e o Santa Cruz na Série C de 2026, os desfechos da competição passam a interessar diretamente ao futebol pernambucano.

Acesso

A única equipe com vaga confirmada na Primeira Divisão é o Coritiba, 1º colocado, que busca confirmar o título na rodada de encerramento. Outras cinco equipes disputam as três vagas restantes na elite, são elas: Athletico-PR (2º lugar) Criciúma (3º lugar), Goiás (4º lugar), Chapecoense (5º lugar) e Remo (6º lugar).

O Furacão é o que chega com situação mais confortável na última rodada e precisa de apenas um empate contra o América-MG, em casa, para retornar à Série A. O clube ainda tem chances matemáticas de buscar o título. Para isso, precisará vencer o seu jogo e torcer por um tropeço com derrota do arquirrival Coritiba, que visitará o Amazonas.

Para o Criciúma, só a vitória interessa para subir sem depender de outros resultados. O Tigre Carvoeiro visita o Cuiabá na Arena Pantanal. O 4º colocado Goiás, por sua vez, tem confronto direto contra o Remo, fora de casa, e também precisa vencer para garantir a vaga na elite dependendo apenas de si.

Caso empatem os seus jogos, Criciúma e Goiás passam a torcer para que a Chapecoense não vença o seu duelo. A Chape recebe o Atlético GO, na Arena Condá, e precisará da vitória para ter alguma chance de acesso.

O último clube na classificação com chances de subir é o Remo. A equipe paraense precisa obrigatoriamente vencer o Goiás no Mangueirão e torcer pelos tropeços de Criciúma ou Chapecoense. O Leão Azul precisa de uma derrota do Criciúma ou de uma não vitória da Chapecoense para retornar à Série A depois de mais de 30 anos.

Probabilidades da UFMG para o acesso na última rodada:

Athletico-PR: 99,29%

Criciúma: 83,3%

Goiás: 63%

Chapecoense: 36%

Remo: 18,5%

Permanências

Oito equipes da atual Série B já têm a sua participação confirmada na edição do ano que vem. Novorizontino, CRB, Avaí, Atlético-GO, Cuiabá, Vila Nova, América-MG e Operário-PR estão garantidos na Segunda Divisão através do desempenho na competição em 2025.

Se juntam a eles, o Sport, já rebaixado matematicamente na Série A, e os quatros clubes que ascenderam da Terceira Divisão: Ponte Preta, Londrina, Náutico e São Bernardo.

Rebaixamento

A Série B chega para a sua última rodada com três equipes já tendo o seu rebaixamento decretado. Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já estão matematicamente rebaixados e encontrarão o Santa Cruz na Série C de 2026.

A última vaga segue aberta e três times estão matematicamente com chances de cair. Atualmente na 17ª posição, a Ferroviária precisará vencer o Operário-PR, fora de casa, se quiser escapar do descenso.

Botafogo-SP (16º) e Athletic (15º) estão fora do Z4, mas com vantagem de apenas um ponto em relação à Ferroviária. A Pantera recebe o Avaí e precisa de uma vitória para exorcizar o fantasma do rebaixamento. A mesma situação acontece com o Athletic, que também tem um ponto de vantagem em relação à zona de rebaixamento e precisa vencer o Paysandu em casa para escapar. A vantagem do clube mineiro será a possibilidade de contar com um tropeço de um dos dois rivais diretos.

Probabilidade de rebaixamento da UFMG para a última rodada:

- Ferroviária: 76,9%

- Botafogo-SP: 15,4%

- Athletic: 7,7%

Confira o cenário de classificação na briga pelo acesso:

2º lugar – Athletico-PR: 62 pontos e 18 vitórias

3º lugar – Criciúma: 61 pontos e 17 vitórias

4º lugar – Goiás: 61 pontos e 17 vitórias

5º lugar – Chapecoense: 59 pontos e 17 vitórias

6º lugar – Remo: 59 pontos e 15 vitórias

Confira cenário de classificação na briga pelo rebaixamento:



15º lugar – Athletic: 41 pontos e 11 vitórias

16º lugar – Botafogo-SP: 41 pontos e 10 vitórias

17º lugar – Ferroviária: 40 pontos e 8 vitórias