Neymar pai adquire direitos da marca Pelé

Pelé, durante a sua passagem no Cosmos (New York Cosmos / Divulgação)

A NR Sports, empresa administrada pelos pais de Neymar Jr., comprou os direitos da marca Pelé, após negociações com a agência americana Sport 10, que detinha a exploração dos produtos ligados ao Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022.

O negócio, avaliado em US$ 18 milhões — cerca de R$ 42 milhões somando impostos e despesas — dá à NR Sports total controle sobre o uso comercial do nome e imagem de Pelé. O anúncio oficial ainda não tem data definida, mas deve ocorrer no Museu Pelé, em Santos.

Com a aquisição, a empresa passa a planejar produtos, licenciamentos e campanhas que não só celebrem a trajetória de Pelé, mas também criem conexões com Neymar Jr., atualmente apelidado de “Príncipe” do Santos. O próximo passo será negociar com o clube a exploração conjunta da marca.

