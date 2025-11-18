Neymar pai adquire direitos da marca Pelé
Publicado: 18/11/2025 às 13:03
Pelé, durante a sua passagem no Cosmos (New York Cosmos / Divulgação)
A NR Sports, empresa administrada pelos pais de Neymar Jr., comprou os direitos da marca Pelé, após negociações com a agência americana Sport 10, que detinha a exploração dos produtos ligados ao Rei do Futebol, falecido em dezembro de 2022.
Com a aquisição, a empresa passa a planejar produtos, licenciamentos e campanhas que não só celebrem a trajetória de Pelé, mas também criem conexões com Neymar Jr., atualmente apelidado de “Príncipe” do Santos. O próximo passo será negociar com o clube a exploração conjunta da marca.