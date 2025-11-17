Quais seleções estão classificadas para a Copa de 2026? Veja lista atualizada
Publicado: 17/11/2025 às 21:52
Seleção da Alemanha em partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Paul Faith / AFP)
A Copa do Mundo de 2026 já tem 34 seleções classificadas. Nesta segunda-feira, Alemanha e Holanda carimbaram seus passaportes rumo à América do Norte ao venceram a Eslováquia e a Lituânia, respectivamente, na rodada final das Eliminatórias Europeias.
A Alemanha era a seleção poderia enfrentar maiores dificuldades, apesar de o empate ser suficiente para a classificação, dado o equilíbrio do seu grupo. Os alemães estavam empatados em número de pontos com a Eslováquia. Nos 90 minutos, porém, os tetracampeões mundiais mostraram sua força e golearam por 6 a 0
A Holanda, por sua vez, vivia situação mais cômoda. Só uma derrota combinada a uma goleada histórica da Polônia sobre Malta seria capaz de tirar os holandeses da vaga direta. Em Amsterdã, os donos da casa ganharam da Lituânia e confirmaram a classificação com um 4 a 0.
Nesta terça-feira, serão definidas as últimas cinco vagas europeias e três da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Suíça, Espanha e Bélgica estão praticamente garantidas, enquanto a Áustria terá uma disputa mais acirrada com a Bósnia. Dinamarca e Escócia determinam, em Glasgow, o último europeu classificado.
Na Concacaf, a briga promete emoção até os últimos minutos. Uma vaga ficará para Suriname ou Panamá. Outra está em disputa por Jamaica e Curaçao. O terceiro posta reserva uma batalha tripla, com Honduras, Costa Rica e Haiti. As partidas estão agendadas para 22h (de Brasília).
CONFIRA A SEGUIR A LISTA DE SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO 2026:
África do Sul (África)
Alemanha (Europa)
Arábia Saudita (Ásia)
Argélia (África)
Argentina (América do Sul)
Austrália (Ásia)
Brasil (América do Sul)
Cabo Verde (África)
Canadá (país-sede)
Catar (Ásia)
Colômbia (América do Sul)
Coreia do Sul (Ásia)
Costa do Marfim (África)
Croácia (Europa)
Egito (África)
Equador (América do Sul)
EUA (país-sede)
França (Europa)
Gana (África)
Holanda (Europa)
Inglaterra (Europa)
Irã (Ásia)
Japão (Ásia)
Jordânia (Ásia)
Marrocos (África)
México (país-sede)
Noruega (Europa)
Nova Zelândia (Oceania)
Paraguai (América do Sul)
Portugal (Europa)
Senegal (África)
Tunísia (África)
Uruguai (América do Sul)
Uzbequistão (Ásia)