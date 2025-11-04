Seleção feminina viaja até Alagoas para representar Pernambuco na Copa Rainha Marta

Seleção pernambucana de futebol feminino (Divulgação)

Na tarde desta segunda-feira (3), as atletas que formam a Seleção Pernambucana seguiram rumo a Alagoas para disputar a Copa Rainha Marta de futebol feminino. A primeira edição regional da competição acontece neste ano, entre os nove estados do Nordeste, de 04 a 07 de novembro, em Maceió.

Bianca da Conceição já passou por alguns times do Pernambuco, mas nunca havia chegado a viajar de fato em nome do esporte. “Para mim é uma sensação única. É a minha primeira vez viajando para jogar futebol e representar o meu estado é algo gratificante”, pontuou. Técnica responsável pelo time, Gleice Falcão conta que está muito feliz e confiante por ter conseguido montar uma equipe competitiva: “mesclando garotas experientes e promessas da atualidade”. “Todas estão conscientes da responsabilidade de vestir essa camisa. O que nos une é amor pela bandeira, pelo nosso estado e pelo futebol feminino”, concluiu Gleice.

O Governo de Pernambuco garantiu o kit completo para as garotas chegarem motivadas na disputa. Antes de pegar a estrada, a Secretária de Esportes, Ivete Lacerda, entregou chuteira, meião, caneleira, bolsa, garrafa, primeiro e segundo padrão – criados exclusivamente para a Copa. “Com esse tipo de apoio, chegando junto, nós mostramos a importância que é dada à modalidade e como o Estado valoriza o futebol feminino. Assim, elas saem daqui com o coração acalentado para levantar a nossa bandeira e trazer a taça”, afirmou a titular da pasta.

Pai de Elissandra, Sandro Luis veio do bairro de San Martin, no Recife, para acompanhar a concentração que antecedeu a viagem, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, cheio de orgulho da convocação da filha. “Essa oportunidade que o futebol feminino está tendo é maravilhosa para dar uma chance, principalmente para as meninas que vêm de comunidade, que enfrentam preconceito, discriminação”, destacou. Ele contou que sua filha, hoje aos 14 anos, joga bola desde os 7 e sempre recebeu o suporte da família.

Uma das campeãs da Copa Estadual Quilombola de Futebol de 2024, Eliane das Dores veio da comunidade de Conceição das Crioulas, em Salgueiro, e chega com uma expectativa “enorme para representar Pernambuco em uma modalidade que vive seu auge”. O transporte de Eliane e outras atletas vindas das comunidades quilombolas do Sertão foram promovidos em parceria com a Prefeitura de Salgueiro.