Governo de Pernambuco e ONU anunciam os 25 jovens selecionados para a 8ª edição do Programa Embaixadores da Juventude

Olinda será palco da formação em novembro de 2025, com foco na promoção da paz nos estádios e no fortalecimento da juventude torcedora.

Ilha do Retiro, casa do Sport (Danillo/ Sport)

O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) divulgou os nomes dos 25 jovens selecionados para a 8ª edição do Programa Embaixadores da Juventude.

Com o tema “Paz nos Estádios”, a formação vai reunir, entre os dias 10 e 14 de novembro de 2025, em Olinda, jovens de diferentes regiões do Estado, representando a pluralidade das torcidas e das expressões culturais de Pernambuco.

“O Programa Embaixadores da Juventude é uma oportunidade para que nossos jovens se tornem multiplicadores da paz em seus territórios e exemplos de engajamento positivo. Essa parceria com a ONU reafirma o compromisso do Governo de Pernambuco, sob a liderança da Governadora Raquel Lyra com políticas públicas que fortalecem a juventude e promovem uma cultura de não violência”, destaca Joanna Figueirêdo, secretária de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência.

“O esporte é um poderoso instrumento de inclusão social e prevenção da violência. Ao fortalecer jovens lideranças torcedoras, buscamos transformar os estádios em lugares de respeito, diversidade e cidadania”, complementa Camilla Iumatti, secretária executiva de Prevenção à Violência.

A iniciativa reconhece o futebol e as arquibancadas como espaços de convivência, identidade e cultura, fortalecendo o papel da juventude como protagonista na construção de uma convivência pacífica e no combate à violência associada ao esporte.

Inspirado no Youth Empowerment Accelerator (YEA!) e no pilar “Paz e Segurança”, o programa reconhece os jovens como agentes centrais na transformação social, estimulando o protagonismo e o engajamento comunitário. Esta edição se insere no âmbito do Programa de Prevenção ao Crime e à Violência de Pernambuco, uma parceria entre o UNODC, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Governo Pernambucano.

“O Programa Embaixadores da Juventude é um exemplo concreto de como o UNODC pode apoiar políticas públicas inovadoras e sustentáveis, que reconheçam o potencial da juventude como força motriz para a paz e o desenvolvimento. Ao capacitar jovens para se tornarem agentes de transformação por meio do esporte, fortalecemos a prevenção da violência e ampliamos os espaços de diálogo, respeito e solidariedade.” — Elena Abbati, Diretora do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) no Brasil.

Por meio da metodologia Crime Prevention Through Sports (PCTS), o projeto utiliza o esporte como ferramenta pedagógica, promovendo habilidades socioemocionais, empatia e resolução pacífica de conflitos. A edição segue também os 11 princípios do engajamento juvenil significativo propostos em Our Common Agenda, garantindo uma participação autêntica, segura e com recursos dedicados.

Foram selecionados(as): Agatha Monaliza da Silva Santos, Allana Tamires Canuto Gomes, Alsamir Nascimento de Oliveira, Anderson Araújo Souza, Carolayne Silva Alexandre de Souza, Daniel Macena Alves, Douglas Ferreira Paula de Moraes, Emanuel George Bezerra da Silva, Emerson José Vieira, Everton Muniz da Silva Nascimento, Gyovanna Emilly da Silva Almeida, Hebert Santos de Almeida, Heloisa Nerys da Costa, Ivson Rodrigues Chagas Filho, Jessie Deivis Andrade Lopes, João Agripino de Vasconcelos Maia Neto, José Denis de Oliveira, Luiz Gabriel Rodrigues Pereira, Maria Eduarda Marcílio Elihimas, Maria Júlia Galamba Fernandes da Silveira, Matheus Luca dos Santos Araújo, Nadjailson William da Silva Cavalcante, Polyane Bento da Silva, Vanessa Maria Rodrigues e Wellyson Gomes Pereira.

Os jovens escolhidos terão hospedagem, alimentação e transporte garantidos durante os quatro dias de formação em Olinda. A seleção priorizou o equilíbrio territorial e a diversidade de perfis de torcidas, refletindo a pluralidade da juventude pernambucana.

Criado em 2016 pelo UNODC em parceria com o Instituto CNP Brasil, o Programa Embaixadores da Juventude já capacitou mais de 150 jovens em todo o Brasil. A formação inclui rodas de diálogo, oficinas participativas e atividades práticas que estimulam o pensamento crítico, a liderança e a responsabilidade social.

Ao final, os participantes passam a integrar a Rede Nacional de Embaixadores(as) da Juventude do UNODC Brasil, conectada a fóruns nacionais e internacionais sobre juventude, direitos humanos e desenvolvimento sustentável.

O Programa de Prevenção ao Crime e à Violência é uma parceria entre o UNODC, a SJDH e o PNUD, com o objetivo de desenvolver e compartilhar metodologias inovadoras que reforcem ações sociais e situacionais de prevenção da violência. A iniciativa aposta na integração entre governo, sociedade e juventude para construir caminhos duradouros de convivência pacífica e oportunidades.