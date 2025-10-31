Fernando de Noronha recebe o CFUT 2025, evento idealizado por Dado Cavalcanti e Roberto Fernandes

CFUT Noronha de 2025 acontece nos dias 3 e 4 de novembro (Reprodução/ Redes sociais )

Evento idealizado por Dado Cavalcanti e Roberto Fernandes, o CFUT Noronha será realizado nos dias 3 e 4 de novembro em Fernando de Noronha. O encontro reunirá dirigentes, técnicos, jornalistas, ex-jogadores e diversos profissionais ligados ao esporte para discutir temas como gestão, metodologia, liderança e os novos caminhos do futebol brasileiro.

Recentemente, a dupla de idealizadores esteve no programa "Léo Medrado & Traíras" para explicar sobre o formato e organização do evento. Segundo Roberto, serão colocadas quatro mesas para discutir temas atuais do futebol pernambucano e nacional.

"Discutimos temas atuais e resolvemos que nas quatro mesas teremos uma para SAF, outra para captação de recursos no futebol, a terceira mesa vai falar do momento do treinador brasileiro com a chegada de tantos estrangeiros, até aonde isso é modismo ou não, e por último Copa do Mundo", explicou Roberto Fernandes sobre o evento.

O evento terá a presença de convidados especiais, como os tetracampeões mundiais com o Brasil, Ricardo Rocha e Jorginho, além do pentacampeão Lúcio. Segundo Roberto, a ideia é levar mais um pentacampeão, porém as agendas dos ex-jogadores neste período pré-copa é bem cheia. Outra estrela que foi convidada, dessa vez um astro fora do campo, o jornalista Mauro Beting não poderá comparecer devido a compromissos da Champions League.

Ao falar sobre o encontro, Dado Cavalcanti explicou que na primeira edição, em 2018, as mesas tinham mais pessoas, o que levava a falas mais curtas devido ao tempo que cada participante tinha para si. Na edição de 2025, a ideia foi de diminuir a quantidade de participantes para obter uma narrativa mais completa de todos.

"No primeiro evento, as mesas eram mais robustas, nós tínhamos muito mais gente envolvida. Existia o ponto positivo de ouvir mais pessoas, porém as vezes a narrativa não era completa. Por isso, falei com Roberto para a gente diminuir um pouco o quantitativo para deixar as pessoas falarem, deixar criar uma narrativa e fazer uma dissertação em cima das ideais", afirmou Dado Cavalcanti.

Durante os dois dias de evento a programação será intensa, combinando conteúdo com momentos de convivência, como almoços e happy hours junto aos convidados especiais. A ideia é que o evento traga um espaço descontraído para os participantes se sentirem a vontade e ampliarem seu conhecimento com profissionais qualificados.