Filipe Luis buscará entrar em seleta lista de campeões da Libertadores como jogador e técnico

Com um possível título, Filipe Luís pode se igualar a Renato Gaúcho, que atualmente é o único brasileiro que foi campeão da Libertadores como jogador e técnico

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Gilvan de Souza/Flamengo)

Além de tentar levar o Flamengo ao tetracampeonato da Libertadores, Filipe Luis vai em busca de uma marca pessoal. O comandante do rubro-negro tem a chance de entrar na seleta lista de campeões da competição continental como treinador e jogador. Até hoje, apenas um brasileiro conseguiu este feito.

Como atleta, Filipe Luis conquistou a Libertadores em duas oportunidades, ambas com o Flamengo, em 2019 e 2022. Com a classificação para a final deste ano, ele pode levantar a taça pela terceira vez, agora como técnico.

O primeiro e único brasileiro a vencer a competição dentro e fora de campo foi Renato Gaúcho. Em 1983, ele foi o grande destaque da campanha do Grêmio que resultou no título da Libertadores. Décadas mais tarde, em 2017, Renato comandou os gaúchos na terceira conquista continental.

Em relação aos estrangeiros, o primeiro a conseguir títulos como jogador e técnico foi o argentino Humberto Maschio. Em campo, ele foi campeão com o Racing em 1967. Seis anos mais tarde, em 1973, Maschio comandou o rival Independiente na conquista da América.

Roberto Ferreiro foi o segundo a entrar nesta lista. O argentino venceu a Libertadores como jogador em 1965 e 1965, ambas com o Independiente. Na década seguinte, foi o treinador que levou o clube a mais um título continental.

Dois uruguaios também fazem parte desta lista. O primeiro deles é Luis Cubilla que, como atleta, foi campeão continental duas vezes com o Peñarol (1960 e 1961) e uma com o Nacional (1971). Como treinador, faturou o título pelo Olimpia em duas oportunidades (1979 e 1990). Já Juan Mujica foi bicampeão com o Nacional: em 1971, dentro de campo, e em 1980, como técnico.

José Omar Pastoriza se tornou ídolo do Independiente por levantar a taça da Libertadores em duas ocasiões: como jogador, em 1972, e à beira do campo, em 1984.

O quarto argentino a alcançar esta marca foi Nery Pumpido. Em 1996, foi campeão com o River Plate como jogador e, em 2002, foi o comandante do Olimpia na conquista continental.

O último desta lista é o argentino Marcelo Gallardo. Campeão como jogador do River Plate em 1996, ele levantou a taça da Libertadores em mais duas oportunidades, ambas como técnico, em 2015 e 2018.