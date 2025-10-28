Memphis não consegue deixar o Rio de helicóptero e falta a treino do Corinthians

A cidade entrou em Estágio 2, classificação dada pela prefeitura quando há ocorrências de alto impacto e risco para a população

Memphis Depay, atacante do Corinthians (Rodrigo Coca/Corinthians)

Memphis Depay foi ausência no treino do Corinthians nesta terça-feira. O holandês não tem complicações por lesão. Ele não pôde deixar o Rio, por causa da megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho (CV).

A cidade entrou em Estágio 2, classificação dada pela prefeitura quando há ocorrências de alto impacto e risco para a população. A recomendação do Rio é que sejam evitados deslocamentos.

O atacante até solicitou ao Corinthians para pousar diretamente no CT Joaquim Grava. Memphis chegaria às 12h30. Além da situação atípica no Rio, o mau tempo em São Paulo também foi obstáculo.

A sessão de treino desta terça-feira marcou a reapresentação do elenco corintiano, em preparação para a partida contra o Grêmio, adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

O goleiro Hugo Souza continuou o processo de recuperação de uma luxação acrômio clavicular no ombro esquerdo. Na quarta-feira, ele continua em avaliação.

O jogo contra o Grêmio será no domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians é 10º, com 39 pontos. É a mesma pontuação dos gaúchos, que são os 11º.

