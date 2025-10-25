Série B pega fogo na reta final com disputa acirrada pelo G-4 e luta contra o rebaixamento

Com o acesso do Náutico à competição em 2026 e o Sport prestes a ser rebaixado, a Segundona vive fase equilibrada

Troféu da Série B (Joilson Marconne / CBF)

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2025 promete fortes emoções tanto na disputa pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, dez clubes ainda sonham com as quatro vagas na elite nacional de 2026, enquanto outros brigam para permanecer na Segunda Divisão.

O Náutico, que garantiu o acesso da Série C, já tem presença confirmada na próxima edição da Série B. O time pernambucano retorna à divisão depois de três anos na Série C e reencontrará possivelmente o Sport, que vive um rebaixamento praticamente confirmado na elite. O Leão da Ilha ocupa a lanterna da Série A, com apenas 17 pontos e 99,8% de chances de queda, segundo cálculos da UFMG.

Entre os postulantes ao acesso da Segundona neste ano, o Clube do Remo vive o melhor momento da competição. Desde a chegada do técnico Guto Ferreira, o Leão Azul embalou uma sequência positiva que o colocou de volta à briga pelo G-4.

Operário e Vila Nova estão próximos de se juntar ao Avaí e atingir os 45 pontos, a pontuação mágica que livra as equipes do rebaixamento.

Disputa pelo acesso



Na parte de cima da tabela, o equilíbrio é o que define a Série B de 2025. O Coritiba lidera com 57 pontos e larga na frente na corrida pela volta à elite. Logo em sequência, Novorizontino, Chapecoense, Criciúma e Remo brigam firmes por três vagas.

Antes apontado como favorito ao título, o Goiás perdeu força ao acumular seis jogos sem vitória e caiu para o sexto lugar, com 52 pontos. Athletico-PR e Cuiabá ainda mantêm esperanças.

Outros dois clubes, o CRB e o Atlético-GO, empatados com 48 pontos, ainda têm chances matemáticas, mas precisariam de uma campanha perfeita na reta final, além de tropeços dos concorrentes diretos.

Zona de rebaixamento

Na parte inferior da tabela, a disputa é pela sobrevivência. O Volta Redonda-RJ, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu formam o Z-4 neste momento. A situação mais delicada é a do Papão, que soma 27 pontos e está a dez pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Athletic, com 37.

Com apenas cinco partidas restantes, o clube paraense precisa de uma sequência praticamente perfeita para escapar da queda. Nas rodadas finais, confrontos diretos entre as equipes da parte de baixo prometem tensão até o último minuto.