Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Partida é tratada como "final antecipada|" pelo título brasileiro
Publicado: 18/10/2025 às 19:14
Palmeiras x Flamengo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras)
Flamengo e Palmeiras fazem confronto direto pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. Tratada como uma possível "final antecipada" pelo título da competição, a maior rivalidade do país nos últimos anos vai ganhar outro grande capítulo.
A expectativa é de que mais de 70 mil torcedores estejam no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo deste domingo. O Flamengo vem de vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 na última quarta-feira (15). Os rubro-negros aparecem na 2ª posição do Brasileirão com 58 pontos, somando 17 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.
Já o Alviverde, com 61 pontos, é líder da Série A e quer o triunfo no Rio de Janeiro para abrir seis pontos do time carioca e se distanciar ainda mais na ponta da tabela. Em grande fase, o Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas, com 15 gols marcados nesse período.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Vitor Roque e Flaco López.
FICHA DA PARTIDA
Local e horário: Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube)