Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Palmeiras x Flamengo, válido pelo primeiro turno do Brasileirão, no Allianz Parque (Cesar Greco/Palmeiras)

Flamengo e Palmeiras fazem confronto direto pela liderança da Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada. Tratada como uma possível "final antecipada" pelo título da competição, a maior rivalidade do país nos últimos anos vai ganhar outro grande capítulo.

A expectativa é de que mais de 70 mil torcedores estejam no Maracanã. Os ingressos estão esgotados para o jogo deste domingo. O Flamengo vem de vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 na última quarta-feira (15). Os rubro-negros aparecem na 2ª posição do Brasileirão com 58 pontos, somando 17 vitórias, sete empates e apenas três derrotas.

Já o Alviverde, com 61 pontos, é líder da Série A e quer o triunfo no Rio de Janeiro para abrir seis pontos do time carioca e se distanciar ainda mais na ponta da tabela. Em grande fase, o Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas, com 15 gols marcados nesse período.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Evertton Araújo e Arrascaeta; Luiz Araújo (Plata), Pedro e Samuel Lino.

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Raphael Veiga; Vitor Roque e Flaco López.

FICHA DA PARTIDA

Local e horário: Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)



VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube)