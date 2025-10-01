"Está enterrando o futebol pernambucano", diz Romerinho Jatobá sobre Evandro Carvalho após estado perder vagas na Copa do Nordeste

Vereador Romerinho Jatobá (Divulgação)

A decisão da CBF sobre o novo formato da Copa do Nordeste, divulgada oficialmente nesta quarta-feira (1º), trouxe uma notícia amarga para o futebol pernambucano. O estado, que antes contava com quatro vagas, passa agora a ter apenas duas, destinadas a Sport e Retrô, deixando de fora clubes tradicionais como Santa Cruz e Náutico.

O vereador e presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá, foi enfático ao criticar o presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, responsabilizando-o pela perda de espaço da representação local no cenário nordestino.

“Eu tenho sido um crítico constante do modelo de gerir a Federação Pernambucana do presidente Evandro Carvalho. É um modelo arcaico, que não dialoga, que não defende os interesses dos nossos clubes. Hoje, Pernambuco perde duas vagas na Copa do Nordeste para estados como Maranhão e Piauí. Isso acontece por falta de representatividade. Pernambuco está perdendo espaço porque a nossa federação não tem liderança à altura. O estado paga esse preço por falta de investimento no futebol. Estamos andando para trás.”, afirmou Jatobá.

Segundo o parlamentar, enquanto presidentes de outras federações atuaram com firmeza para ampliar ou preservar suas vagas, Pernambuco ficou à margem das discussões. “Foi criado um grupo de trabalho para discutir o formato da Copa do Nordeste, e o presidente da FPF sequer participou do processo. Ele só esteve presente na reunião final, já quando tudo estava decidido. Ou seja, ele ficou sabendo como nós: depois que já estava resolvido. Isso é inaceitável para um estado com a tradição do nosso futebol”, criticou.

Para Romerinho Jatobá, a decisão é uma derrota histórica para Pernambuco. “Evandro Carvalho está enterrando o futebol pernambucano. É uma perda que impacta financeiramente, esportivamente e na autoestima do nosso torcedor. Precisamos de uma federação que lute pelo que é nosso, não de uma que assista de braços cruzados ao desmonte do futebol pernambucano”, disse.

O vereador finaliza afirmando que não existe sequer um investimento no Campeonato Pernambucano. “Não tem um campeonato pernambucano que não tenha uma polêmica grande com a arbitragem do estado. Os árbitros pernambucanos têm muita dificuldade. Faz tempo que não vemos um árbitro daqui sendo destaque nacional e eles não têm culpa disso, afinal, qual investimento é feito? Nenhum! Pernambuco está muito atrasado e grande parte disso se deve ao presidente Evandro Carvalho", conclui.