Vitrine do futebol de base, Copa Atlântico 2025 conta com 32 clubes em disputa no CT do Retrô

Torneio vai movimentar mais de 800 atletas e atrair a atenção de torcidas em todo o Brasil; Sport é o atual campeão

Sport foi campeão da Copa Atlântico 2024 ( Igor Cysneiros/SPORT)

A quarta edição da Copa Atlântico Sub-19 será realizada entre os dias 10 e 20 de outubro no CT do Retrô, em Camaragibe-PE. O torneio, que visa dar visibilidade e impulsionar o futebol de base brasileiro, reunirá 32 clubes divididos em oito grupos e mais de 800 atletas, em um campeonato que promete ser uma vitrine para jovens craques.

O formato da competição prevê 10 dias de jogos intensos, com clubes de destaque nacional e internacional, incluindo Sport, Náutico, Santa Cruz, Retrô, Santos, Palmeiras, São Paulo, Internacional e até o Midtjylland, da Dinamarca, e a Universidad Católica, do Equador. As equipes foram divididas em oito grupos.

A Copa Atlântico conta com parceria da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e espera atrair a atenção de mais de 70 milhões de torcedores em todo o país. Os jogos serão transmitidos ao vivo pela TV Retrô e pelo canal da FPF no YouTube. No ano passado, mais de 220 mil pessoas acompanharam as partidas pela plataforma.

O atual campeão é o Sport, que conquistou a Série Ouro ao derrotar o Red Bull Bragantino na final, e chega como uma das principais forças da competição.

Confira os grupos da edição deste ano:

GRUPO A: São Paulo (SP), Brasiliense (DF), Tirol (CE) e Ipojuca (PE).

GRUPO B: Palmeiras (SP), Rio Branco (ES), Ceará (CE) e Porto (PE).

GRUPO C: Internacional (RS), Nautico (PE), Timon (MA) e Água Santa (SP).

GRUPO D: Santos (SP), Santa Cruz (PE), Coimbra (MG) e Porto Vitória (ES).

GRUPO E: Fortaleza (CE), Vera Cruz (PE), Fluminense de Feira (BA) e Sete de

Setembro (PE).

GRUPO F: América (PE), Vitória (BA), CRB (AL) e Sfera (SP).

GRUPO G: Sport (PE), América (RN), Atlético Piauiense (PI) e Midtjylland (DN).

GRUPO H: Retrô (PE), Universidad Católica (EQU), Zumbi (AL) e Icasa (CE).