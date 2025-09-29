Reage, Nordeste: Temporada 2025 marca instabilidade para times da região

Vitória, Fortaleza, Sport, Retrô e CRB estão entre as equipes nordestinas presentes nas quatro divisões do futebol brasileiro (Victor Ferreira/EC Vitória, Rafael Vieira/DP e Francisco Cedrim/CRB)

Se o ano começou em festa para o futebol nordestino, com cinco times na primeira divisão (Bahia, Ceará, Fortaleza, Sport e Vitória), uma equipe na Série B (CRB) e oito times na Série C (ABC, Botafogo-PB, Confiança, CSA, Floresta, Itabaiana, Náutico e Retrô), agora o momento é de apreensão. Três clubes caíram da Série C (ABC, CSA e Retrô), enquanto apenas dois subiram da D para a C (Maranhão e Santa Cruz), refletindo um cenário de desequilíbrio na região.

O futebol nordestino, que ainda representa forte presença nacional, enfrenta uma temporada de 2025 marcada por dificuldades em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Da Série A até a Série D, os clubes da região vivem campanhas abaixo do esperado, resultados negativos e, em alguns casos, até rebaixamento, exigindo uma reação imediata para evitar um cenário ainda mais dramático.

O momento evidencia que, apesar do histórico e da força das torcidas, nem sempre os investimentos e a tradição se traduzem em resultados consistentes na competição nacional.

Série A

Na elite do futebol nacional, a situação é preocupante. Três nordestinos ocupam a zona de rebaixamento: Vitória, Fortaleza e Sport. Primeiro time fora do Z-4, o Santos possui 27 pontos. Rivais estaduais e regionais destes três clubes, Bahia e Ceará vivem situações mais confortáveis, com o Tricolor de Aço brigando por vaga na Libertadores do próximo ano.

O Vitória, atual 18º colocado, não conseguiu engrenar após o retorno à Série A e amarga a parte inferior da tabela.

Somando 22 pontos, agora, com Jair Ventura, técnico de histórico neste tipo de situação, a esperança da torcida do Leão da Barra é uma arrancada. Porém, a estreia do novo treinador não foi boa. O Rubro-Negro levou a pior contra o Grêmio, fora de casa, e ainda precisa evoluir nas mãos do comandante.

A "dança das cadeiras" entre os técnicos também passou por Fortaleza e Sport. O Tricolor do Pici, que mirava as competições continentais, agora luta contra instabilidade e desconfiança da torcida. Neste ano, Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva passaram pelo clube.

A vitória sobre o Leão da Ilha, na rodada passada, trouxe um ar de alívio. Com o argentino Martín Palermo, que já soma duas vitórias em três jogos, pode ser a última esperança da torcida tricolor para fugir da queda à Segunda Divisão. O Fortaleza ainda é o penúltimo colocado, mas chegou aos 21 pontos, além da quinta vitória neste Brasileiro.

Já o Sport vive situação ainda mais delicada, afundado na lanterna, com mais de 95% de risco de queda, segundo cálculos matemáticos da UFMG. Os números refletem a dificuldade das equipes em transformar apoio das arquibancadas em resultados dentro de campo.

O Rubro-Negro soma apenas 14 pontos, duas vitórias em 23 jogos e carrega um retrospecto amargo neste ano, contra rivais diretos na luta contra o rebaixamento. Daniel Paulista, de identificação máxima com o DNA leonino, chegou para impor seu modelo de jogo no elenco. O estrago, porém, foi feito no início da temporada. Depois dos portugueses Pepa e António Oliveira, o atual treinador precisa de uma reta final histórica para salvar um ano péssimo do Sport.

Série B

Na Série B, o único representante nordestino é o CRB, que ocupa o meio da tabela. O clube alagoano, que nos últimos anos flertou com o acesso à elite, faz uma campanha irregular em 2025. Ainda tentando a briga direta pelo G-4, está na 10ª posição, mas também distante da zona de rebaixamento.

O Galo da Pajuçara, comandado por Eduardo Barroca soma 40 pontos, oito de diferença para o Athletico-PR, o quarto colcoado. Ainda precisa de consistência para sonhar com a parte de cima da tabela.

Esse isolamento do CRB na Série B evidencia uma lacuna preocupante. Em edições anteriores, a competição contava com diversos nordestinos brigando na parte de cima da tabela, reforçando a presença regional.

Série C



A situação para os clubes nordestinos na Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro contou com alto número de rebaixados. Iniciando a competição com oito clubes da região Nordeste, três equipes acabaram tendo o seu descenso decretado para a Série D.



O clube pernambucano do Retrô foi a principal decepção da competição. Chegando para a Série C de 2025 como o campeão da Quarta Divisão, a Fênix de Camaragibe fez uma campanha de pouquíssimo destaque e acabou na vice-lanterna da competição, com apenas 14 pontos conquistados após 19 rodadas disputadas e o rebaixamento confirmado com antecedência.



Também terminaram com o destino do rebaixamento os nordestinos ABC e CSA. O clube potiguar também fez uma campanha muito abaixo no grau de disputa e terminou na 18ª posição, com 18 pontos somados. O Elefante da Frasqueira venceu apenas dois jogos durante toda a disputa da Terceirona.



Quem completou os três rebaixamentos nordestinos foi o CSA. A equipe alagoana, diferente dos demais, disputou toda a Série C na parte de cima e sonhando com o acesso. Em uma forte oscilação na reta final, o Azulão do Mutange acabou sendo rebaixado, na 17ª posição e com 22 pontos.



As equipes de Itabaiana, Botafogo-PB e Confiança se mantiveram na Terceira Divisão e são representantes nordestinos confirmados para a próxima edição. Náutico e Floresta avançaram para o quadrangular final e seguem na disputa pelo acesso à Série B do Brasileiro.



No Grupo B do quadrangular, o Floresta é o atual vice-líder e somou seis pontos após quatro rodadas de segunda fase. Dependendo de uma combinação de resultados, o clube cearense pode confirmar matematicamente o seu acesso à Segunda Divisão na próxima rodada.



O Náutico está em uma situação um pouco menos favorável, porém também depende de suas próprias forças para confirmar a classificação. O Timbu é o 3º colocado e somou quatro pontos após quatros rodadas no quadrangular de acesso.



Em contrapartida aos três rebaixamentos, duas equipes nordestinas ainda seguem viva na busca pelo acesso na Terceira Divisão. Caso Floresta e Náutico conquistem o acesso, o Nordeste teria metade das vagas de promoção para a Série B do ano seguinte.



Série D



A disputa pelo acesso já se encerrou na Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro e os clubes nordestinos garantiram duas vagas das quatro possíveis. Santa Cruz e Maranhão foram os representantes que conseguiram êxito para o futebol nordestino em uma das divisões de acesso do futebol brasileiro.



Ao todo, 22 clubes da região Nordeste disputaram a Série D de 2025, com quatro chegando no último mata-mata antes do acesso. Por questões de chaveamento, todas as equipes nordestinas se enfrentaram e já haviam confirmado dois acessos para a região. A Santa Cruz confirmou a sua vaga ao eliminar o América-RN. O Maranhão, por sua vez, superou o ASA para chegar à Série C.