Com vagas pelos Estaduais, Copa do Nordeste terá novo formato a partir de 2026; confira

Recife, PE, 11/07/2025 - SPORT X CEARÁ - Na noite desta quarta-feira(09) a equipe do Sport recebeu a equipe do Ceará pela Copa do Nordeste 2025 na Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

Os presidentes das federações nordestinas definiram, em reunião realizada nesta quinta-feira (18) na sede da CBF, o novo formato da Copa do Nordeste. A proposta, em informação divulgada pelo Diário do Nordeste, ainda precisa do aval da diretoria de competições da entidade para ser oficializada no calendário do futebol brasileiro de 2026, previsto para ser divulgado em outubro.

O Nordestão passará a contar com 20 times, com representantes de todos os estados da região. Cada federação terá direito a duas vagas (campeão e vice estadual), enquanto Bahia e Ceará, por melhor colocação no ranking da CBF, terão um terceiro representante (o terceiro colocado dos respectivos campeonatos).

Com a mudança, Pernambuco terá apenas duas vagas garantidas: Sport (campeão estadual) e Retrô (vice). O Náutico, que participou da atual edição, ficará fora do torneio em 2026. Já o Santa Cruz, que disputaria novamente a Pré-Copa do Nordeste, também perde a possibilidade de classificação.

FORMATO

Na primeira fase, os times serão divididos em quatro grupos com cinco clubes cada. A diferença em relação ao formato atual é que os confrontos não serão dentro das próprias chaves, mas de maneira cruzada, com um grupo enfrentando o outro. Cada equipe fará cinco jogos em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata.

A nova fórmula também elimina a fase preliminar. O torneio terá no máximo 11 datas, já que, a partir das quartas de final, todas as fases serão disputadas em jogos de ida e volta. Atualmente, apenas a decisão é em dois confrontos.