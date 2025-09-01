Estudo aponta Flamengo como favorito ao título do Brasileirão. Veja

Com dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, o Palmeiras é o segundo time com maior probabilidade de conquistar o Brasileirão

Elenco do Flamengo em comemoração de gol (Gilvan de Souza/Flamengo)

Após o encerramento da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, um estudo realizado pelo departamento de estatística da UFMG apontou os favoritos ao título da competição. Em primeiro lugar, com 47,6% de probabilidade, está o Flamengo, líder isolado com 47 pontos.

Com dois jogos a menos que o vice-líder Cruzeiro, o Palmeiras é o segundo time com maior probabilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira tem 29% de chance de levantar a taça.

Cruzeiro, com 16%, Bahia, com 3,1%, e Mirassol, 2,1%, aparecem na sequência da lista de favoritos ao título. Segundo o estudo, Santos, Vasco, Juventude, Fortaleza, Sport e Vitória são as equipes que têm 0% de probabilidade. Os quatro últimos times citados seriam aqueles apontados como as equipes a serem rebaixadas.

VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES