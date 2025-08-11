Copa do Brasil: saiba onde assistir ao sorteio das quartas de final

Confrontos das oitavas de final, no feminino, e quartas, no masculino, serão definidos em sorteio realizado nesta terça-feira (12/8)

Troféu da Copa do Brasil (Lucas Figueiredo/CBF)

Nesta terça-feira (12/8), às 10h, será realizado o sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogos das fases seguintes tem como dias base 27 e agosto e 11 de setembro para o masculino e 17 de setembro para o feminino.

Na competição masculina, seguem na disputa Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco. O modelo do torneio continua como mata-mata, com jogos de ida e volta. O mando de campo também será definido por sorteio, logo após a determinação dos confrontos.

O evento tem início marcado para as 10h e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da CBF.

