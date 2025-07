Indígena de Pesqueira vai em busca do ouro no Troféu Brasil de Atletismo

Mirelle Leite é natural de Pesqueira (Divulgação)

A indígena pernambucana Mirelle Leite está confirmada na disputa do Troféu Brasil de Atletismo 2025, principal competição nacional da modalidade, com início marcado para esta quinta-feira (31), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Atleta do Time Neoenergia, ela chega para a disputa do nacional após mais de 30 dias de treinamento intensivo na Europa.

A principal prova de Mirelle será os 3.000 metros com obstáculos, sexta-feira (1º), às 16h20. Ela também competirá nos 1.500 metros rasos, no domingo (3), às 14h35. “A preparação na Europa foi um divisor de águas. Poder treinar fora do país trouxe uma visão diferente sobre meus limites. Estou pronta para competir com tranquilidade e dar o meu melhor”, afirmou.

Em 2024, Mirelle foi campeã brasileira sub-23 dos 3.000 metros com obstáculos, estabelecendo o recorde da prova com o tempo de 10min18s97. No Troféu Brasil do mesmo ano, conquistou o segundo lugar na mesma distância, com tempo de 10min13s. Também coleciona medalhas de bronze nas edições de 2022 e 2023 da competição e no Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo 2025, realizado em Mar del Plata, Argentina.

Natural de Pesqueira, no interior de Pernambuco, Mirelle pertence à etnia Xukuru e se tornou referência no atletismo ao aliar tradição cultural com desempenho esportivo. O Time Neoenergia, que apoia diversos atletas em suas jornadas, tem sido fundamental no desenvolvimento de Mirelle, proporcionando os recursos e o suporte necessários para que ela possa se dedicar integralmente ao esporte.

Além da pernambucana, o Time Neoenergia é formado por atletas de várias modalidades, sendo elas a judoca campeã olímpica Bia Souza; Ana Vitória Magalhães, a Tota, campeã brasileira de ciclismo de estrada e de contrarrelógio; Bruna Kajiya, tetracampeã mundial de kitesurfe; Ana Marcela, campeã olímpica de águas abertas em Tóquio 2020; Celine Bispo, campeã sul-americana juvenil de natação; e Antonia Silva, jogadora de futebol e medalha de prata em Paris 2024.