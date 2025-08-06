Torcida do Corinthians volta a provocar Palmeiras com cabeça de porco

"Tradição" de provocar o Palmeiras com uma cabeça de porco começou em 2024, com episódio na 32ª rodada do Brasileirão

Torcida do Corinthians provoca Palmeiras (Reprodução)

Os torcedores do Corinthians voltaram a provocar o Palmeiras com uma cabeça de porco, pendurada com uma faca na estação São Caetano (foto em destaque). Os times se enfrentam nesta quarta-feira (6/8), às 21h30, no Allianz Parque. Na ida, o time treinado por Dorival Júnior venceu por 1 x 0.

Não foi a primeira vez que os torcedores do Timão provocaram os rivais com uma cabeça de porco. Anteriormente, o resto mortal do animal foi pendurado pendurado em pontilhão, em uma das principais avenidas de Campo Grande (MS), no dia do jogo de ida para a final do Paulistão 2025.

Na sétima rodada do Campeonato Paulista deste ano, uma cabeça de porco foi deixada na entrada de um portão do Allianz Parque. A “tradição” começou ainda em 2024, pela 32ª rodada do Brasileirão, quando a parte do animal foi jogada no gramado da Neo Química Arena.

CONFIRA MATÉRIA COMPLETA NO PORTAL DO METRÓPOLES