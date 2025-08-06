Vasco: polícia investiga denúncia de plano para sequestrar presidente Pedrinho

Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco (Dikran Sahagian/Vasco)

A Delegacia Antissequestro (DAS), da Polícia Civil do Rio, investiga uma denúncia anônima a respeito de um possível plano para sequestrar Pedrinho, ex-jogador e atual presidente do Vasco. O dirigente foi informado sobre a investigação em curso nesta terça-feira, às vésperas de duelo com o CSA, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A informação foi dada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Estadão. Em nota, a Polícia Civil afirmou estar "apurando a veracidade da denúncia" e diz "estar seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo (Pedrinho)", para garantir a segurança ao presidente do Vasco.

Esta não é a primeira vez que o nome do dirigente está envolvido em casos criminais. Em novembro de 2024, Pedrinho revelou ter sofrido ameaças de torcedores vascaínos pelas redes sociais. "Tenho certeza que vocês já sofreram isso. Se você sofreu uma ameaça, um xingamento agressivo... Me desculpa, você tem direito de fazer o que você quiser. Se você não fez, você que tá errado, não são as pessoas que estão certas. Se todos os presidentes passam por isso, errado é quem ofende", disse.

Já em julho deste ano, o presidente foi acusado de ter envolvimento com um episódio de agressão a um torcedor do clube. Krav Maroja alegou ter sido agredido por dirigentes do clube, após empate com o Independiente del Valle, pela Copa Sul-Americana. Pedrinho negou o envolvimento, mas afirmou que o torcedor o ameaçou e expôs seu endereço pessoal.

"Eu só soube ontem também que ele nas redes sociais pediu linchamento, passou meu endereço", afirmou Pedrinho, em julho. Nesta quinta-feira, o clube enfrenta o CSA, de Alagoas, em busca de uma vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Depois de empate por 0 a 0 na ida, no Estádio Rei Pelé, o Vasco precisa apenas de uma vitória, por qualquer placar, para assegurar a vaga à próxima fase.

A reportagem ainda buscou contato com o Vasco para entender quais medidas serão tomadas para preservar a integridade de Pedrinho, mas não obteve retorno até sua publicação.

