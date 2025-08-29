Memphis é novo convocado do Corinthians e ganhará ritmo para Copa do Brasil com a Holanda

O atacante foi convocado para defender a Holanda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026

Memphis Depay, atacante da seleção da Holanda (Markku Ulander/AFP)

Dorival Júnior planeja usar a pausa da Data Fifa, após o clássico com o Palmeiras, neste domingo, pelo Brasileirão, para melhorar o físico de algumas peças que não vinham atuando ou estavam jogando pouco no Corinthians, visando a Copa do Brasil. Uma delas é o atacante Memphis Depay. Mas a estratégia será modificada. O atacante foi convocado para defender a Holanda e 'ganhará ritmo' com a seleção nacional.

"Convocado! Memphis foi selecionado para representar a seleção dos Países Baixos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026. As partidas da seleção neerlandesa serão contra Polônia e Lituânia, nos dias 4 e 7 de setembro, respectivamente. Parabéns, Memphis!", revelou o Corinthians.

O holandês ficou um tempo afastado por causa de lesão muscular na coxa, mas entrou aos 33 minutos na ida diante do Athletico-PR - vitória por 1 a 0 - e deve ganhar mais tempo do dérbi da Neo Química Arena antes de se apresentar ao técnico Ronald Koeman.

Como o retorno diante dos paranaenses, na definição de vaga nas semifinais da Copa do Brasil, ocorre somente no dia 10 de setembro, na Neo Química Arena, Memphis ainda voltará com tempo para o apronte final, na véspera da partida. E chegará possivelmente com dois jogos a mais, o que ajudará Dorival a vê-lo em ação antes da 'decisão'.

Além do holandês, o Corinthians não terá no período sem partidas os titulares Hugo Souza, com a seleção brasileira, e o volante José Martínez, defendendo os peruanos nas Eliminatórias sul-americanas. Romero e Félix Torres são os outros selecionáveis do elenco.

A pausa vai ser vital para o centroavante Yuri Alberto também ficar à disposição e para a recuperação de Matheuzinho, que sofreu uma lesão muscular em Curitiba. Maycon disputou os dois últimos jogos, mas acabou substituído em ambos por cansar. Melhorar seu fôlego é outra missão de Dorival Júnior. Assim como Vitinho terá o tempo que queria na busca por condições de atuar por 90 minutos.