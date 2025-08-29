° / °

Nacional
Luciano Juba

Rogério Ceni exalta Juba após gol e projeta jogador na Seleção

O Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0, na Arena Fonte Nova, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil

Metrópoles

Publicado: 29/08/2025 às 08:29

Luciano Juba, ex-jogador do Sport e atual lateral do Bahia /Letícia Martins/EC Bahia

Em partida realizada nesta quinta-feira (28/8), na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0 e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Esquadrão, Rogério Ceni, destacou o gol e o momento de Luciano Juba, que garantiu a vitória, e disse que o defensor estará na Seleção Brasileira ainda nesse ano.

“Juba é um menino fantástico, que tem talento, passe, construção, é talvez o cara que mais cresceu desde a nossa chegada. O Juba fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês, eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a Seleção Brasileira ainda nesse ano”, Avaliou Rogério.

O treinador ainda apontou para o bom início da equipe no jogo, mas criticou a forma em que a equipe voltou ao segundo tempo, o que segundo o treinador é um problema frequente do time.

