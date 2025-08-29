Rogério Ceni exalta Juba após gol e projeta jogador na Seleção
O Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0, na Arena Fonte Nova, e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil
Publicado: 29/08/2025 às 08:29
Luciano Juba, ex-jogador do Sport e atual lateral do Bahia (Letícia Martins/EC Bahia)
Em partida realizada nesta quinta-feira (28/8), na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Fluminense por 1 x 0 e abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico do Esquadrão, Rogério Ceni, destacou o gol e o momento de Luciano Juba, que garantiu a vitória, e disse que o defensor estará na Seleção Brasileira ainda nesse ano.
O treinador ainda apontou para o bom início da equipe no jogo, mas criticou a forma em que a equipe voltou ao segundo tempo, o que segundo o treinador é um problema frequente do time.