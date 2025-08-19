Cafu acionará STJ contra leilão de mansão avaliada em R$ 40 milhões

O leilão da mansão de Cafu está, atualmente, suspenso por conta de uma liminar. O lateral questiona a validade da hasta pública

Cafu, pentacampeão com a seleção brasileira (Reprodução/Redes Sociais)

Capitão do penta, Cafu apresentou à Justiça um recurso especial que questiona a validade do leilão da mansão em que mora, que tem mais de 2,5 mil m² e é avaliada em R$ 40 milhões. Uma decisão judicial permitiu que o imóvel fosse arrematado, em outubro do ano passado, pela metade do preço, para quitar dívidas do craque. Uma liminar suspendeu todos os efeitos da hasta pública.

Ao Metrópoles a defesa do ex-lateral-direito alegou que o juiz e o leiloeiro teriam cometido diversas irregularidades. O recurso foi apresentado ao Tribunal de Justiça de São Paulo e está em processo de admissibilidade para, então, ser oferecido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Foram acionados o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Junta Comercial de São Paulo.

O pedido é para que sejam apuradas as condutas funcionais na condução do leilão, que incluiria itens que teriam desrespeitado a legislação vigente. Um ponto defendido pelo advogado de Cafu é que a hasta pública não respeitou o prazo mínimo após a publicação do edital, de cinco dias úteis.

