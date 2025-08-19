Torcida organizada do Santos invade CT Rei Pelé dois dias após goleada histórica no Brasileirão
Neymar era um dos jogadores que estava no estacionamento do CT no momento do protesto
Publicado: 19/08/2025 às 18:27
Invasão da Torcida Organizada do Santos no CT Rei Pelé (Reprodução/Redes Sociais/De Olho no Peixe)
Dois dias após a histórica goleada sofrida para o Vasco, o Santos foi alvo de uma invasão de torcedores no Centro de Treinamento Rei Pelé, nesta terça-feira. Acompanhados de rojões e gritaria, dezenas de torcedores entraram no estacionamento do local por volta das 15 horas. A Polícia Militar chegou rapidamente no CT.
A invasão aconteceu pouco depois que alguns jogadores chegaram ao local para treinar, na reapresentação do time após a derrota por 6 a 0 para o Vasco, no domingo, no MorumBis. O resultado marcou o maior revés já sofrido por Neymar em sua carreira. E ajudou a deixar o time mais perto da zona de rebaixamento do Brasileirão.
Membros da torcida organizada seguem dentro do CT Rei Pelé… #deolhonopeixe pic.twitter.com/QjwyPYMRPU— De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) August 19, 2025
Após invadirem o CT, os membros da organizada permaneceram no estacionamento. Eles portavam cartazes e faixas e proferiram diversos cânticos de protesto: "Joga vagabundo, respeita o Santos o maior time do mundo!", "Vergonha, time sem vergonha" e "Marcelo Teixeira, com esse time você tá (sic) de brincadeira!"
As faixas portavam as mensagens "Elenco de Finados", "Luto" e cifrões, em referência à folha salarial santista. Neymar era um dos jogadores que estava no estacionamento do CT no momento do protesto. A direção do clube ainda não se manifestou sobre a invasão dos torcedores.
Membro da torcida organizada fala com os jogadores e demais membros da equipe… “isso que tá acontecendo é pouco” #deolhonopeixe pic.twitter.com/F1SZ6HACEt— De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) August 19, 2025
O Santos volta aos treinos nesta terça sem um treinador. Cléber Xavier não resistiu à goleada do fim de semana e foi demitido pouco depois da derrota para o Vasco. A direção do clube, contudo, não demitiu a comissão técnica inteira, apenas o treinador.
Assim, os treinos santistas devem ser comandados por Matheus Bachi, filho do técnico Tite que pertencia à comissão de Xavier. O Santos tem a semana livre para se preparar para o duelo com o Bahia, no domingo, pelo Brasileirão.