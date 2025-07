Neymar é cobrado por organizada após discutir com torcedor: 'Diminui você e o Santos'

Neymar, o craque da Seleção Brasileira completou 33 anos, em 2025 ( Raul Baretta/ Santos FC)

Mesmo após o pedido de desculpas público de Neymar, a Torcida Jovem do Santos se manifestou publicamente na noite desta sexta-feira cobrando o atacante por ter discutido com um torcedor após a derrota para o Internacional, na quarta, na Vila Belmiro, em jogo do Brasileirão.

Em tom de cobrança, a organizada argumentou que a atitude já é recorrente, citando um episódio contra a torcida do Mirassol, na recente derrota, também pelo Brasileirão.

"A sua reação não foi no calor do momento, o extracampo é uma ação recorrente. Em Limeira deu certo, gol olímpico, aí é resenha. Mas fazer gesto para torcedor do Mirassol falando que é pequeno, tomar 3 a 0 sem ver a cor da bola, diminui apenas você e o Santos", diz um trecho do texto.

A nota também isenta o torcedor que ofendeu Neymar. Identificado como Alex, o santista foi às redes sociais pedir desculpas. A agremiação ainda criticou o pedido de desculpas de Neymar, visto como forma de "justificar um comportamento errático".

"A única vez que a palavra desculpa aparece no seu texto é para justificar o comportamento errático, e isso não soa digno de quem e o que você representa. Ainda mais após a outra parte envolvida chegar de madrugada em casa, fazer um vídeo pedindo desculpas e provavelmente ter ido trabalhar hoje se culpando pelo que fez, ou como fez", escreve a organizada.

A derrota por 2 a 1 deixa o Santos na zona de rebaixamento. O time é 17º, com 14 pontos, o mesmo que o Vasco, primeiro time fora da zona da degola e que tem melhor saldo de gols. Na próxima rodada, o Santos vive um confronto de desesperados contra o Sport, no Recife, no sábado, às 18h30.