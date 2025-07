"Não estou no Palmeiras por ser bonito", ironiza Abel sobre renovação

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Cesar Greco/Palmeiras)

No Palmeiras desde 2020, o treinador Abel Ferreira foi multicampeão no comando da equipe paulista. Prestes a completar cinco temporadas com o Alviverde, a renovação de contrato do treinador entrou em pauta na coletiva após a vitória sobre o Galo. Com vínculo até o final deste ano, o português afirmou que está a uma cláusula de renovar por dois anos com o Verdão.

"Não estou no Palmeiras até agora só porque sou bonito. Muitos treinadores também eram bonitos e foram embora. Só falta uma cláusula para eu assinar a renovação do contrato: se não ganhar títulos, posso ir embora", disse Abel.



Desde que chegou ao clube paulista, Abel não ficou uma temporada sem levantar troféus com o elenco do Verdão.

VEJA MAIS EM METRÓPOLES