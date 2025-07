Organizada do Corinthians vai ao CT e cobra elenco, diretoria e Dorival antes de jogo com Ceará

Organizada cobra o time no Corinthians (Reprodução)

O clima no Corinthians continua tenso. Membros da torcida organizada Gaviões da Fiel estiveram no centro de treinamentos do clube na terça-feira, véspera da partida contra o Ceará, nesta quarta, pela 14ª rodada do Brasileirão.



Os torcedores cobraram os jogadores, a diretoria e o técnico Dorival Júnior. O encontro aconteceu antes dos atletas entrarem no ônibus que levou a delegação para o aeroporto de Guarulhos.

Os líderes da organizada pressionaram, além do elenco, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o presidente em exercício, Osmar Stabile. A Gaviões da Fiel avisou que fará protestos no Parque São Jorge, contra a atual diretoria e também gestões passadas.

Em nota divulgada nas redes sociais, a torcida organizada ainda disse que fará uma cobrança pessoal ao holandês Memphis Depay. O atacante, suspenso, não enfrenta o Ceará nesta quarta.

"Também mostramos insatisfação com jogadores que demonstram indecisão ou falta de vontade. Memphis Depay, por exemplo, não estava no CT, mas já avisamos: vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair? No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa", disse a Gaviões, em nota.

No último domingo, na retomada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi derrotado em casa pelo Red Bull Bragantino por 2 a 1. Após o apito final, torcedores vaiaram a equipe e xingaram os jogadores.

O Corinthians ocupa a 11ª posição do Brasileirão, com 16 pontos. O Ceará, adversário nesta quarta-feira, tem dois pontos a mais e está em nono.