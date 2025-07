Metrópoles adquire direitos e transmitirá jogos da Série D

Transmissões no YouTube terão início já neste final de semana, com 12 confrontos da 11ª rodada da competição nacional

Taça da Série D (CBF)

Uma excelente notícia para os amantes do futebol nacional. O Grupo Metrópoles adquiriu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os direitos de transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro. As transmissões terão início já neste final de semana, com 12 jogos da 11ª rodada do torneio.

As transmissões serão realizadas no YouTube do portal Metrópoles. Clique aqui para acessar. Além da transmissão dos jogos, você acompanhará, diariamente, tudo sobre os confrontos em nosso portal.

A exibição das partidas da Série D do Campeonato Brasileiro é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

CONFIRA MATÉRIA COMPLETA NO PORTAL DO METRÓPOLES

Confira a lista de partidas:

Sábado (5/7)

Aparecidense-GO x Gazin Porto Velho-RO – 16h

Ceilândia-DF x Luverdense-MT – 16h

Inter de Limeira-SP x Cascaval-PR – 16h

Sampaio Corrêa-MA x Imperatriz-MA – 16h

Águia de Marabá-PA x Manauara-AM – 16h

ASA-AL x Sergipe-SE – 17h

Goiatuba-GO x Uberlândia-MG – 17h

Rio Branco-ES x Portuguesa-SP – 17h

Ferroviário-CE x Sousa-PB – 17h30

Mixto-MT x Capital-DF – 18h

Domingo (6/7)

Joinville-SC x Marcílio Dias-SC – 16h

América-RN x Santa Cruz-PE – 16h30

Manaus-AM x Tuna Luso-PA – 17h30