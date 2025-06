Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo, diz jornal inglês

Meio-campista é acusado de manipulação esportiva na Inglaterra e aguarda resultado do julgamento. Audiência foi concluída no início de junho

Paquetá pertence ao West Ham, da Inglaterra (BEN STANSALL / AFP)

Acusado de manipulação e fraude esportiva na Inglaterra, o meia Lucas Paquetá sonha com um retorno ao Flamengo, clube onde foi revelado. De acordo com o jornal inglês The Sun, o brasileiro enxerga no time formador a chance de um recomeço.



Ainda segundo informações do portal inglês, o Flamengo também estaria interessado no retorno do meio-campista. O West Ham espera vender o jogador por cerca de 30 milhões de libras.

Além do Flamengo, interesse da Liga Saudita no jogador também foi reportado ao West Ham. Técnico da equipe inglesa, Graham Potter afirmou, no último mês, que Lucas Paquetá sentiu um impacto físico e mental das investigações na últimas temporada.

Paquetá é investigado por envolvimento em esquema de apostas esportivas desde agosto de 2023. Em maio de 2024, ele foi formalmente denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

