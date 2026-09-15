Liverpool monitora Rayan para próxima janela de transferências, diz jornal

Jovem atacante do Bournemouth e da Seleção é visto como possível substituto de Salah, que está no futebol turco

Rayan, atacante da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026 (Nelson Terme / CBF)

O Liverpool acompanha a evolução de Rayan e avalia uma investida pelo atacante do Bournemouth na próxima temporada.

Segundo o jornal espanhol As, o brasileiro está entre as opções estudadas pelo clube para preencher a lacuna deixada por Mohamed Salah no lado direito do ataque.

O egípcio encerrou sua passagem de nove temporadas por Anfield em junho e posteriormente assinou com o Trabzonspor, da Turquia. Desde então, o Liverpool contratou Víctor Muñoz e Bradley Barcola, mas entende que os dois apresentam melhor rendimento pelo lado esquerdo do campo.

Rayan, canhoto e acostumado a atuar pela direita, encaixa-se no perfil procurado. O atacante também é conhecido pelo técnico Andoni Iraola, que trabalhou com o brasileiro no Bournemouth antes de assumir o comando do Liverpool.

Uma eventual negociação, porém, exigiria um investimento elevado De acordo com a publicação espanhola, uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, aproximadamente R$ 892 milhões, entrará em vigor no contrato de Rayan em 2027. O valor superaria o recorde de contratação do Liverpool.

O brasileiro chegou ao Bournemouth em janeiro de 2026, depois de ser negociado pelo Vasco por 35 milhões de euros, incluindo bônus previstos no acordo. Em sua primeira temporada no futebol inglês, marcou cinco gols e deu duas assistências em 15 partidas pela Premier League.

Aos 20 anos, Rayan possui contrato com o Bournemouth até junho de 2031. Apesar do interesse relatado pela imprensa europeia, o Liverpool ainda não apresentou uma proposta oficial pelo atacante.

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