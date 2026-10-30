Flamengo aciona CAS e pede suspensão da venda de ingressos da final da Libertadores

Rubro-negro quer que a comercialização das entradas destinadas às torcidas de Palmeiras e Estudiantes aguarde decisão sobre o caso Marcos Rojo

Taça da Libertadores (Divulgação/CONMEBOL )

O Flamengo acionou a Corte Arbitral do Esporte (CAS) e solicitou a suspensão da venda de ingressos destinados às torcidas de Palmeiras e Estudiantes para a final da Copa Libertadores. Em carta enviada ao tribunal, o clube carioca pediu que a comercialização das entradas seja interrompida até que haja uma decisão definitiva sobre o caso envolvendo o zagueiro Marcos Rojo, do time argentino.

A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. No documento, o Flamengo solicita que a Conmebol não comercialize os ingressos destinados aos clubes finalistas antes de ser comunicada sobre o posicionamento final da Corte.

“O Flamengo solicita que, a título de medida provisória, seja determinado à CONMEBOL que não comercialize os ingressos para a final destinados aos clubes finalistas até que seja notificada a decisão final — ou a sua parte dispositiva — no âmbito deste procedimento”, diz um trecho da carta enviada pelo Rubro-negro ao CAS.

Entenda o caso Marcos Rojo

A controvérsia começou após o Estudiantes escalar Marcos Rojo no jogo de volta da semifinal contra o Flamengo, no Maracanã. O zagueiro havia sido contratado depois do fechamento da janela de transferências na Argentina, com o objetivo de disputar a reta final da Libertadores.

Rojo ficou fora da partida de ida, em La Plata, mas, apoiado em uma liberação posterior da CAS, o clube argentino decidiu utilizá-lo como titular no confronto de volta. O Flamengo, então, apresentou recurso à Corte, alegando que o defensor havia sido escalado de forma irregular. O clube brasileiro queria a eliminação do Estudiantes e a consequente classificação para a decisão contra o Palmeiras.

A Comissão Disciplinar da Conmebol, porém, rejeitou o pedido rubro-negro de exclusão da equipe argentina e confirmou o Estudiantes como finalista. O julgamento do recurso na CAS ainda não aconteceu.

Flamengo mudou parte do pedido

Inicialmente, o Flamengo havia solicitado a suspensão da própria final da Libertadores até que a Corte julgasse o caso. O clube também tentou obter os pontos da semifinal, mas esse pedido foi negado pela Conmebol e posteriormente retirado pelo Rubro-negro.

O que permanece ativo é a solicitação para interromper a venda dos ingressos destinados às torcidas dos finalistas. A Conmebol já iniciou a comercialização de entradas para o setor misto do Estádio Centenário, enquanto a venda dos bilhetes específicos para as torcidas de Palmeiras e Estudiantes está prevista para começar em 10 de novembro.

Com a nova medida, o Flamengo tenta impedir que essa etapa da comercialização avance antes da decisão da CAS sobre a situação de Marcos Rojo.