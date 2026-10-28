Messi busca recuperação do Inter Miami na MLS; Griezmann e Lewandowski duelam

Rodada nos Estados Unidos terá argentino em campo e partida aguardada entre francês e polonês

Lionel Messi, astro argentino do Inter Miami (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)

Ausente da cerimônia da Bola de Ouro, Lionel Messi retorna à titularidade nesta quarta-feira (28), em uma rodada da MLS na qual o Inter Miami buscará recuperar a segunda colocação e o Orlando City tentará garantir seu lugar nos playoffs, tudo isso em meio a um duelo particular entre Antoine Griezmann e Robert Lewandowski.

Na segunda-feira, enquanto o mundo do futebol parava para a entrega da Bola de Ouro, Messi participava de forma descontraída de um torneio para jovens promessas que ele organiza anualmente em Miami.

O astro argentino, que figurava entre os candidatos a conquistar o prêmio pela nona vez, optou por não viajar a Londres para a cerimônia, que consagrou o inglês Harry Kane pela primeira vez, com Messi terminando na quinta colocação na votação.

O capitão da seleção argentina já havia viajado à Espanha na sexta-feira para receber o prêmio Princesa das Astúrias do Esporte. Sem praticamente nenhum descanso, no sábado ele calçou as chuteiras para tentar salvar o Inter, entrando no segundo tempo da partida contra o Red Bull New York.

O esforço do craque de 39 anos não foi recompensado, e o Miami acabou derrotado por 2 a 0, perdendo a segunda posição na Conferência Leste, uma colocação fundamental para garantir a classificação para a próxima Copa dos Campeões da Concacaf.

Atualmente, o Inter soma 55 pontos, mesma pontuação do New England Revolution, o segundo colocado, restando apenas três rodadas para o fim da temporada regular.

À frente dos dois, já inalcançável com 70 pontos, o Nashville SC lidera o setor, tendo conquistado antecipadamente o troféu conhecido como Supporters' Shield, destinado à melhor equipe da temporada regular.

O Miami poderá ter a chance de garantir a segunda colocação na rodada deste fim de semana, quando enfrentará o Revolution fora de casa.

Para isso, precisará superar, na quarta-feira, em casa, o FC Cincinnati - que conta com o brasileiro Evander —, uma equipe que também precisa pontuar para brigar por uma vaga na pós-temporada.

No plano individual, Messi também busca assegurar sua segunda 'Chuteira de Ouro' consecutiva na MLS.

O astro argentino lidera a artilharia com 25 gols em 28 partidas, três gols à frente do croata Petar Musa (FC Dallas), que diminuiu a diferença ao marcar duas vezes na rodada de sábado.

Griezmann contra Lewandowski



Situado quatro pontos atrás do Inter de Messi, o Chicago Fire, do polonês Robert Lewandowski, também já garantiu seu lugar nos playoffs.

O francês Antoine Griezmann tentará se juntar ao trio de estrelas da MLS na visita do Orlando City a Chicago, nesta quarta-feira.

O duelo no Soldier Field, na 'Cidade dos Ventos', será o segundo entre esses ex-atacantes do Barcelona desde que se mudaram para os Estados Unidos.

No primeiro encontro, em 19 de agosto, o polonês levou a melhor na vitória do Chicago por 2 a 1, partida na qual marcou o gol da vitória em uma cobrança de pênalti.

No comparativo geral, no entanto, Griezmann tem causado um grande impacto no Orlando desde sua chegada, com 13 gols em 15 rodadas, enquanto Lewandowski apresenta um desempenho bem mais modesto, com seis gols em 16 rodadas.

Outras cinco equipes, incluindo o Philadelphia Union, que conta com a promessa americana Cavan Sullivan, podem garantir sua vaga nos playoffs nesta quarta-feira.

Na parte inferior da tabela, sete franquias correm risco de eliminação, entre elas o San Diego FC e o Atlanta United, time comando pelo técnico Gerardo Martino que tem como destaques o paraguaio Miguel Almirón e o suíço Breel Embolo.