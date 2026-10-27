Bruno Guimarães perde pênalti e Arsenal cai na Copa da Liga contra o Fleetwood, da 4ª divisão
Os Gunners foram derrotados por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar; brasileiro foi o único a errar cobrança
Publicado: 27/10/2026 às 19:46
Bruno Guimarães, meio-campista do Arsenal (DARREN STAPLES / AFP)
O Arsenal foi eliminado logo na quarta rodada da Copa da Liga Inglesa pelo modesto Fleetwood Town, clube da quarta divisão do futebol inglês. Na noite desta terça-feira (27), os Gunners foram derrotados por 5 a 3 na disputa de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Com uma equipe alternativa, o Arsenal saiu atrás ainda no primeiro tempo, mas conseguiu empatar no início da etapa final. A igualdade levou a decisão para as penalidades, nas quais o brasileiro Bruno Guimarães desperdiçou a quarta cobrança dos Gunners, o único da equipe a errar. O Fleetwood, por sua vez, teve 100% de aproveitamento e garantiu a classificação.
Após sair atrás no placar com um chute cruzado de Aaron Loupalo-Bi, aos 21 minutos, o Arsenal chegou ao empate com Viktor Gyökeres, aos 50. A equipe, no entanto, terminou a partida com um jogador a menos após a expulsão de Max Dowman, aos 85 minutos.
Após eliminar o Arsenal, torcedores do Fleetwood Town invadiram o gramado para comemorar a classificação histórica.